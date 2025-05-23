Jelang Formula E, Ratusan Mobil Listrik Konvoi Ramaikan Sirkuit Ancol

JAKARTA - Ajang balap internasional Formula E–Jakarta E-Prix 2025 bakal digelar pada 21 Juni 2025. Ajang balap mobil listrik ini akan berlangsung di Sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) Ancol.

1. Konvoi 120 Mobil Listrik

Jelang gelaran tersebut, ratusan mobil listrik memadati JIEC Ancol. Konvoi ratusan mobil listrik itu sebagai bentuk dukungan untuk Formula E–Jakarta E-Prix 2025.

“Exciting banget karena kita bikin sejarah, 120 mobil MG EV hadir di sirkuit Ancol untuk meramaikan Road to Formula E-Prix pada 21 Juni 2025. Kami juga ingin menyampaikan, kendaraan listrik kini semakin relevan dan siap menjadi bagian dari keseharian kita semua,” tutur Pembina komunitas MG Electric Vehicle Club (MGEVC) Abdul Rahman Elly, dalam keterangannya, dikutip Jumat (23/5/2025).

Mobil listrik di Sirkuit JIEC Ancol

Sebagai informasi, acara konvoi pada akhir pekan lalu diikuti ratusan peserta. Mereka mengendarai 4 mobil listrik, yaitu MG 4 EV, MG ZS EV, MG 4 EV X-Power, dan MG Cyberster.

Ratusan mobil listrik itu konvoi mengelilingi sirkuit dalam formasi konvoi besar selama lima putaran penuh. Sementara dua model performa, MG Cyberster dan MG4 EV XPower, juga unjuk gigi.

Sementara itu, Ketua MGEVC Syamsul Arifin, menyampaikan kegiatan ini adalah komitmen dalam mendorong percepatan transisi kendaraan listrik di Indonesia.

"Melalui konvoi ini, kami ingin membuktikan mobil listrik tidak hanya andal, tetapi juga nyaman, aman, dan ramah lingkungan.