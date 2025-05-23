Toyota Yaris Cross Kena Recall, Ini Kata Auto2000

JAKARTA - Toyota Astra Motor (TAM) mengumumkan penarikan kembali (recall) terhadap Yaris Cross. Recall ini lantaran ditemukan masalah pada panoramic roof glass.

Total sebanyak 8.288 Yaris Cross terdampak recall. Pemilik mobil tahun produksi Mei 2023 hingga November 2024 diimbau segera ke bengkel.

1. Mulai Terima Perbaikan

Terkait hal ini, diler Toyota di Indonesia, Auto2000 menyatakan pihaknya sudah mulai mendata. Namun, belum banyak yang datang ke bengkel untuk memeriksa panoramic roof glass.

"Karena ini masih baru ya, jadi mungkin data-datanya belum banyak atau belum cukup banyak customer yang datang," kata Chief Executive Auto2000, Anton Jimmi Suwandy di PIK 2, Jakarta Utara, dikutip Kamis (22/5/2025).

Ia menyebut, recall ini merupakan komitmen Toyota dan Auto2000 dalam memberikan kenyamanan kepada konsumen. Pihaknya pun mengajak pemilik Yaris Cross yang terdampak segera memeriksakan kendaraannya.

"Tapi kan memang komitmen dari Toyota dan Auto2000. Memang recall ini adalah keterbukaan pada customer. Kita ingin support supaya mobil customer tetap terima," tuturnya.

"Jadi memang cukup banyak customer yang recall datang ke Auto2000 dan kita support. Harapannya Yaris Cross juga bisa segera bereslah," tuturnya.

2. Potensi Pemasangan Kurang Optimal

Toyota mendeteksi adanya potensi pemasangan yang belum optimal pada panoramic roof glass pada model Toyota Yaris Cross tipe 1.5 S HV CVT dan 1.5 S HV CVT with GR Parts Aero Package tahun produksi Mei 2023-November 2024.