Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Toyota Yaris Cross Kena Recall, Ini Kata Auto2000

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |11:41 WIB
Toyota Yaris Cross Kena Recall, Ini Kata Auto2000
Toyota Yaris Cross Kena Recall, Ini Kata Auto2000 (TAM)
A
A
A

JAKARTA - Toyota Astra Motor (TAM) mengumumkan penarikan kembali (recall) terhadap Yaris Cross. Recall ini lantaran ditemukan masalah pada panoramic roof glass.

Total sebanyak 8.288 Yaris Cross terdampak recall. Pemilik mobil tahun produksi Mei 2023 hingga November 2024 diimbau segera ke bengkel. 

1. Mulai Terima Perbaikan

Terkait hal ini, diler Toyota di Indonesia, Auto2000 menyatakan pihaknya sudah mulai mendata. Namun, belum banyak yang datang ke bengkel untuk memeriksa panoramic roof glass. 

"Karena ini masih baru ya, jadi mungkin data-datanya belum banyak atau belum cukup banyak customer yang datang," kata Chief Executive Auto2000, Anton Jimmi Suwandy di PIK 2, Jakarta Utara, dikutip Kamis (22/5/2025). 

Ia menyebut, recall ini merupakan komitmen Toyota dan Auto2000 dalam memberikan kenyamanan kepada konsumen. Pihaknya pun mengajak pemilik Yaris Cross yang terdampak segera memeriksakan kendaraannya.

"Tapi kan memang komitmen dari Toyota dan Auto2000. Memang recall ini adalah keterbukaan pada customer. Kita ingin support supaya mobil customer tetap terima," tuturnya.

"Jadi memang cukup banyak customer yang recall datang ke Auto2000 dan kita support. Harapannya Yaris Cross juga bisa segera bereslah," tuturnya. 

2. Potensi Pemasangan Kurang Optimal

Toyota mendeteksi adanya potensi pemasangan yang belum optimal pada panoramic roof glass pada model Toyota Yaris Cross tipe 1.5 S HV CVT dan 1.5 S HV CVT with GR Parts Aero Package tahun produksi Mei 2023-November 2024. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/15/3180543/toyota_bz4x-TyJM_large.jpg
NJKB Toyota bZ4X Rakitan Lokal Terungkap, Mulai Rp700 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/15/3178877/toyota-1qNO_large.jpg
Toyota Siap Luncurkan 3 Mobil di GJAW 2025, Termasuk Veloz Hybrid?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/15/3178498/toyota-qLEP_large.jpg
Toyota Sebut Penggunaan Etanol pada BBM Bukan Hal Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/15/3178230/toyota_land_cruiser-u3k0_large.jpg
Toyota Land Cruiser FJ Meluncur, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176690/gac_aion_160-M7zb_large.jpg
Kembaran Toyota bZ3X Bakal Meluncur, Harga Rp200 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176688/knalpot-IDWu_large.jpg
Knalpot Keluarkan Asap, Tanda Masalah pada Mesin Mobil
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement