Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Makin Banyak Digunakan, AI Masih Berpotensi Besar Majukan Dunia Usaha

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |19:09 WIB
Makin Banyak Digunakan, AI Masih Berpotensi Besar Majukan Dunia Usaha
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA Kecerdasan buatan (AI) menjadi kata yang kerap muncul dalam pembicaraan dan semakin luas digunakan dalam beberapa tahun belakangan. Meski AI banyak dilihat sebagai ancaman potensial baik bagi keamanan siber dan berbagai bidang kehidupan manusia, kemajuan teknologi ini sebenarnya memiliki peluang besar untuk memajukan usaha Anda.

Selain peluang pemanfaatannya untuk sektor Industri masih sangat besar dan menjanjikan, AI juga telah banyak digunakan dan menjadi andalan bagi banyak perusahaan dunia, demikian disampaikan OVP Enterprise Marketing & Regional Management Telkom Indonesia, Reni Yustiani.

“Potensinya masih besar. Di seluruh dunia arahnya memang ke AI,” kata Reni kepada MNC Portal Indonesia pada Kamis (22/5/2025).

Potensi Pemanfaatan AI di Dunia Usaha

Menurut Reni, AI dapat berperan penting dalam mendukung efisiensi dan efektivitas proses bisnis, terutama dalam hal analisis data dalam jumlah yang besar secara cepat dan akurat.

“Misalnya dalam suatu usaha, kita bisa melakukan profiling, berapa jumlah pengunjung per hari, berapa volume transaksi, dan kebutuhan tambahan apa saja yang bisa diidentifikasi untuk pengembangan bisnis,” jelasnya.

Ia mencontohkan penerapan AI di sektor usaha kecil dan menengah (UKM), seperti dalam layanan contact center. Dengan teknologi AI, perusahaan dapat menganalisis pola interaksi pelanggan dan mengoptimalkan layanan.

“Hal-hal yang bersifat insidental bisa lebih cepat terdeteksi dan dimitigasi. Dengan begitu, pelayanan ke pelanggan bisa menjadi jauh lebih baik,” tambah Reni.

Potensi Penuhi Kebutuhan Industri

Hal senada juga disampaikan Lisa Nurfhatia Prizasaputri, Partnership Evaluation Enterprise Product Development Telkom Indonesia. Ia menjelaskan bahwa solusi berbasis AI dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/16/3185510//ilustrasi-W1MT_large.jpeg
Korut Gunakan AI untuk Prediksi Cuaca dan Antisipasi Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/16/3185403//perplexity_meluncurkan_browser_comet_di_android-DEM0_large.jpg
Perplexity Luncurkan Browser AI Comet di Android, Ini Fitur-Fiturnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/16/3185364//elon_musk-67YC_large.jpg
Elon Musk Ramalkan AI dan Robot Akan Bikin Uang Tak Lagi Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/16/3185335//fitur_obrolan_grup_chatgpt_akan_diluncurkan_secara_global-iqcG_large.jpg
OpenAI Mulai Luncurkan Fitur Obrolan Grup ChatGPT Secara Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/16/3185062//ilustrasi-GIRS_large.jpeg
Ekosistem AI Terpadu: Chatbot Natural hingga CRM, Dorong Efisiensi dan Transformasi Digital Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/624/3185059//omnisense-3bnr_large.jpg
6 Sekawan Siswa XII SMA Ini Ciptakan Omnisense, Alat Bantu untuk Penyandang Tunanetra Berbasis AI
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement