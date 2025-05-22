Makin Banyak Digunakan, AI Masih Berpotensi Besar Majukan Dunia Usaha

JAKARTA – Kecerdasan buatan (AI) menjadi kata yang kerap muncul dalam pembicaraan dan semakin luas digunakan dalam beberapa tahun belakangan. Meski AI banyak dilihat sebagai ancaman potensial baik bagi keamanan siber dan berbagai bidang kehidupan manusia, kemajuan teknologi ini sebenarnya memiliki peluang besar untuk memajukan usaha Anda.

Selain peluang pemanfaatannya untuk sektor Industri masih sangat besar dan menjanjikan, AI juga telah banyak digunakan dan menjadi andalan bagi banyak perusahaan dunia, demikian disampaikan OVP Enterprise Marketing & Regional Management Telkom Indonesia, Reni Yustiani.

“Potensinya masih besar. Di seluruh dunia arahnya memang ke AI,” kata Reni kepada MNC Portal Indonesia pada Kamis (22/5/2025).

Potensi Pemanfaatan AI di Dunia Usaha

Menurut Reni, AI dapat berperan penting dalam mendukung efisiensi dan efektivitas proses bisnis, terutama dalam hal analisis data dalam jumlah yang besar secara cepat dan akurat.

“Misalnya dalam suatu usaha, kita bisa melakukan profiling, berapa jumlah pengunjung per hari, berapa volume transaksi, dan kebutuhan tambahan apa saja yang bisa diidentifikasi untuk pengembangan bisnis,” jelasnya.

Ia mencontohkan penerapan AI di sektor usaha kecil dan menengah (UKM), seperti dalam layanan contact center. Dengan teknologi AI, perusahaan dapat menganalisis pola interaksi pelanggan dan mengoptimalkan layanan.

“Hal-hal yang bersifat insidental bisa lebih cepat terdeteksi dan dimitigasi. Dengan begitu, pelayanan ke pelanggan bisa menjadi jauh lebih baik,” tambah Reni.

Potensi Penuhi Kebutuhan Industri

Hal senada juga disampaikan Lisa Nurfhatia Prizasaputri, Partnership Evaluation Enterprise Product Development Telkom Indonesia. Ia menjelaskan bahwa solusi berbasis AI dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri.