Daftar Motor Matic Bekas di Bawah Rp5 Jutaan

JAKARTA - Motor matic bekas di bawah Rp5 jutaan masih cukup mudah ditemukan. Konsumen bisa mencari motor matic bekas dengan harga tersebut mulai dari merek Honda, Yamaha, hingga Suzuki.

Meski harganya tergolong murah, motor-motor ini tetap bisa menjadi pilihan untuk mobilitas harian. Terlebih motor matic dikenal praktis ketimbang motor bebek.

Saat ini, motor matic bekas dengan harga di bawah Rp5 jutaan cukup mudah ditemukan di berbagai situs jual beli online. Di pasar motor bekas, banyak unit motor matic lawas yang dijual dalam kondisi layak pakai.

Beberapa tipe seperti Honda Vario generasi awal, Yamaha Mio lawas, dan Suzuki sering kali dijual di kisaran harga di bawah Rp5 jutaan. Meskipun usianya tidak muda lagi, performa mesinnya masih bisa diandalkan. Terlebih jika motor tersebut dirawat dengan baik oleh pemiliknya.

Berikut daftar motor matic bekas di bawah Rp5 jutaan, sebagaimana dihimpun dari situs jual beli online, Jumat (23/5/2025):

Honda

- Honda Beat 2011

Honda Beat 2011 memiliki bodi ramping dan bobot ringan. Motor ini sangat cocok untuk digunakan di perkotaan yang padat.

Ditenagai mesin 110 cc dengan sistem bahan bakar karburator, menjadikannya motor yang tergolong irit bahan bakar. Selain itu, performa mesinnya cukup responsif untuk penggunaan harian, dan perawatannya juga mudah serta murah. Unit bekas motor ini ditaksir Rp4,3 juta.

- Honda Vario Techno 2012

Honda Vario Techno 2012 hadir dengan tampilan yang lebih elegan dibandingkan generasi sebelumnya. Desain bodinya yang ramping, motor ini terlihat modern dan cocok untuk pengendara yang ingin tampil lebih stylish.

Motor ini dibekali mesin 110 cc berteknologi eSP (enhanced Smart Power). Vario Techno bisa menjadi pilihan bagi yang mencari motor matic fungsional. Pada situs jual beli online unit bekasnya ditaksir Rp3,5 juta.