Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Daftar Motor Matic Bekas di Bawah Rp5 Jutaan

Sagita Rahma Hayati , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |06:12 WIB
Daftar Motor Matic Bekas di Bawah Rp5 Jutaan
Daftar Motor Matic Bekas di Bawah Rp5 Jutaan (Ilustrasi/Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Motor matic bekas di bawah Rp5 jutaan masih cukup mudah ditemukan. Konsumen bisa mencari motor matic bekas dengan harga tersebut mulai dari merek Honda, Yamaha, hingga Suzuki. 

Meski harganya tergolong murah, motor-motor ini tetap bisa menjadi pilihan untuk mobilitas harian. Terlebih motor matic dikenal praktis ketimbang motor bebek. 

Saat ini, motor matic bekas dengan harga di bawah Rp5 jutaan cukup mudah ditemukan di berbagai situs jual beli online. Di pasar motor bekas, banyak unit motor matic lawas yang dijual dalam kondisi layak pakai. 

Beberapa tipe seperti Honda Vario generasi awal, Yamaha Mio lawas, dan Suzuki sering kali dijual di kisaran harga di bawah Rp5 jutaan. Meskipun usianya tidak muda lagi, performa mesinnya masih bisa diandalkan. Terlebih jika motor tersebut dirawat dengan baik oleh pemiliknya. 

Berikut daftar motor matic bekas di bawah Rp5 jutaan, sebagaimana dihimpun dari situs jual beli online, Jumat (23/5/2025):

Honda

- Honda Beat 2011

Honda Beat 2011 memiliki bodi ramping dan bobot ringan. Motor ini sangat cocok untuk digunakan di perkotaan yang padat. 

Ditenagai mesin 110 cc dengan sistem bahan bakar karburator, menjadikannya motor yang tergolong irit bahan bakar. Selain itu, performa mesinnya cukup responsif untuk penggunaan harian, dan perawatannya juga mudah serta murah. Unit bekas motor ini ditaksir Rp4,3 juta.

- Honda Vario Techno 2012 

Honda Vario Techno 2012 hadir dengan tampilan yang lebih elegan dibandingkan generasi sebelumnya. Desain bodinya yang ramping, motor ini terlihat modern dan cocok untuk pengendara yang ingin tampil lebih stylish. 

Motor ini dibekali mesin 110 cc berteknologi eSP (enhanced Smart Power). Vario Techno bisa menjadi pilihan bagi yang mencari motor matic fungsional. Pada situs jual beli online unit bekasnya ditaksir Rp3,5 juta.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/53/3167091/motor_supra_x-hxZg_large.jpg
5 Motor yang Memiliki Mesin Paling Awet hingga Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/53/3164491/motor-eaTF_large.jpeg
Ada Opsen Pajak, Daya Beli Motor Bakal Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/53/3164425/honda_pcx_160-ebyG_large.jpeg
Daftar Motor Matic yang Cocok untuk Orang Berpostur Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/53/3163457/motor_honda-L64J_large.jpg
Hingga Juli 2025, Penjualan Motor Honda Tembus 2,8 Juta Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/53/3162739/honda_cbr1000rr_fireblade-4JsV_large.jpg
Motor Michael Schumacher Dilelang, Laku Rp1,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/53/3157240/motor-2Qij_large.jpg
Mulai Tahun Depan, Motor Bensin Dilarang di Kota Ini
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement