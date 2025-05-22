Oli Palsu Masih Marak Beredar, Yamaha Minta Konsumen Lebih Teliti

JAKARTA - Oli palsu masih beredar luas di Indonesia. Harga jual umumnya lebih murah.

1. Oli Palsu

Keberadaan oli palsu ini dapat merugikan pemilik kendaraan. Itu karena kendaraan bisa rusak akibat pemakaian oli palsu.

Yamaha Indonesia Motor Mfg (YIMM) buka suara mengenai peredaran oli palsu di Indonesia. Disebutkan, sudah banyak oli asli suatu produsen dipalsukan oleh pihak tak bertanggung jawab.

Asst & Marketing Part Operation Division YIMM, Antonius Widiantoro, mengatakan akan sulit memberantas peredaran oli palsu jika tidak ada sinergitas dari semua pihak. Peran penegak hukum sangat diperlukan untuk memberi efek jera kepada mereka yang memalsukan oli.

"Kalau bicara oli atau komponen palsu, bukan hanya Yamaha yang dipalsukan. Akan tetapi, hampir semua brand atau merek juga dipalsukan. Jadi, memeranginya juga harus bersama-sama. Sebab yang sebenarnya sangat dirugikan adalah konsumen," kata Anton di Bandung, belum lama ini.

2. Perangi Oli Palsu

Ia mengungkapkan, pihaknya selama ini telah berupaya memerangi peredaran oli palsu. Menggandeng sejumlah pihak terkait, seperti aparat kepolisian dalam melakukan penindakan. Namun, langkah ini belum cukup untuk mencegah beredarnya oli palsu ke masyarakat.

"Penindakan telah dilakukan. Bahkan kalau dilihat ada beberapa juga yang sudah melakukan permohonan maaf di media. Dampaknya bukan jangka pendek, tetapi panjang. Nanti yang diganti malah lebih mahal dibandingkan harga oli," tuturnya.