HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penjualan Wholesales Xenia Nihil pada April 2025, Begini Penjelasan Daihatsu

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |20:12 WIB
Penjualan Wholesales Xenia Nihil pada April 2025, Begini Penjelasan Daihatsu
Penjualan Wholesales Xenia Nihil pada April 2025, Begini Penjelasan Daihatsu (Ilustrasi/Dok Okezone)
JAKARTA - Penjualan wholesales (pabrik ke diler) Daihatsu Xenia 0 unit berdasarkan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pada April 2025. PT Astra Daihatsu Motor (ADM) buka suara terkait hal ini. 

1. Penjualan Xenia Nihil

Direktur Marketing & Komunikasi Korporat PT ADM, Sri Agung Handayani, mengungkapkan nihilnya penjualan wholesales Xenia bulan lalu. Hal ini lantaran pihaknya tengah memindahkan proses produksi mobil MPV itu ke pabrik baru di Karawang Assembly Plant (KAP) 2. 

"Saya sedikit klarifikasi. Jadi, kami tidak ada wholesales di bulan April untuk Xenia karena kami bulan April itu melakukan pemindahan produksi dari Pabrik Sunter ke pabrik KAP 2 di Karawang yang baru dibuka kemarin,” kata Sri Agung di Jakarta, dikutip pada Kamis (22/5/2025).

Meski begitu, pihaknya telah mengantisipasi hal ini. ADM telah mendistribusikan mobil tersebut secara bertahap sejak Januari hingga Maret 2025. 

“Untuk memastikan suplai kami kepada konsumen, kami sudah membaginya dari mulai Januari sampai Maret 2025,” tuturnya.

Diketahui, Xenia awalnya diproduksi di pabrik Sunter. Namun, kini produksinya dipindah ke Karawang. Dengan begitu, saat ini ada sejumlah model yang diproduksi di sana, yaitu Ayla, Agya, Toyota Wigo (untuk ekspor), Avanza, dan Xenia. 

2. Penjualan Daihatsu

Sepanjang Januari-April 2025, penjualan wholesales Daihatsu tercatat sebanyak 43.883 unit. Sementara penjualan ritel (dari diler ke konsumen) sebanyak 46.718 unit.

 

