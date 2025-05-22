Pertama di Indonesia, GR Garage Kini Makin Kental Sentuhan Balap

Pertama di Indonesia, GR Garage Kini Makin Kental Sentuhan Balap (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Bengkel khusus konsumen Toyota yang menjadi penggemar balap dan Gazoo Racing (GR) yakni GR Garage kini mendapatkan penyegaran dengan menghadirkan nuansa balap yang lebih kental. Bengkel tersebut mendapatkan pembaruan untuk melayani konsumen.

1. GR Garage

Sebagai informasi, GR Garage dibuka oleh Auto2000 pada September 2023. GR Garage menjadi satu-satunya di Indonesia. Bengkel ini berlokasi di kawasan PIK 2, Jakarta Utara.

Chief Executive Auto2000, Anton Jimmi Suwandy mengungkapkan, rata-rata ada sekitar 30-40 konsumen datang ke GR Garage setiap harinya.

"Yang masuk ke bengkel minimum dua (unit), maksimum enam (unit). Kami ingin membawa semangat motorsport ke jalanan Indonesia. GR adalah simbol dari semangat itu," kata Anton di Jakarta, Kamis (22/5/2025).

GR Garage (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Ia menegaskan, penyegaran ini untuk menjawab tantangan zaman. Itu karena saat ini semakin banyak orang gemar dengan balap dan membutuhkan tempat pertemuan dengan rekan bisnis.