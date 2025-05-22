Uji Mobil Listrik Geely EX5 Lewati Rintangan hingga Masuk Kolam

JAKARTA - Geely kembali ke Indonesia melalui PT Geely Auto Indonesia sebagai agen pemegang merek (APM). Mereka hadir dengan membawa mobil listrik, Geely EX5.

1. Geely EX5

Redaksi berkesempatan untuk menjajal Geely EX5 dengan rute Jakarta-Bandung-Bekasi belum lama ini. Di tengah acara tersebut, Geely menghadirkan rintangan khusus untuk menguji ketangguhan SUV listrik tersebut.

Geely EX5 ini dibekali motor listrik bertenaga 160 kW dan torsi puncak 320 Nm. Ditawarkan dalam dua varian, Pro dan Max, keduanya sama-sama dibenamkan baterai berkapasitas 60,22 kWh.

Sebagai catatan, percobaan dalam menaklukkan rintangan tersebut diisi empat orang dalam satu mobil dengan berat rata-rata 70 kilogram. Namun, torsi besar yang dihasilkan bukan masalah besar untuk mencapai kecepatan tertinggi.

Test drive Geely EX5 (Fadli Ramadan)

Saat mencoba berakselerasi di lintasan lurus sekitar 100 meter menggunakan mode Sport, mobil mencapai kecepatan 92 km/jam dengan waktu 8,7 detik. Kemudian, dilakukan pengereman keras yang membuat mobil dapat berhenti dari titik pengereman sejauh 3-4 meter, dengan permukaan jalan terbuat dari beton.

Selanjutnya terdapat rintangan zig zag untuk melihat kelincahan dan menguji body roll Geely EX5. Memiliki panjang 4.615 mm, lebar 1.901 mm, dan tinggi 1.670 mm, serta jarak sumbu roda 2.750 mm, rintangan tersebut berhasil ditaklukkan dengan mudah.

Rintangan berikutnya adalah melewati speed bump atau gundukan. Pembekalan suspensi MacPherson pada bagian depan dan multi-link di belakang membuat kabin cukup nyaman. Terlebih saat melintasi gundukan tersebut dengan kecepatan cukup tinggi.