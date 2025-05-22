Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Uji Mobil Listrik Geely EX5 Lewati Rintangan hingga Masuk Kolam

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |15:43 WIB
Uji Mobil Listrik Geely EX5 Lewati Rintangan hingga Masuk Kolam
Uji Mobil Listrik Geely EX5 Lewati Rintangan hingga Masuk Kolam (Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - Geely kembali ke Indonesia melalui PT Geely Auto Indonesia sebagai agen pemegang merek (APM). Mereka hadir dengan membawa mobil listrik, Geely EX5.

1. Geely EX5

Redaksi berkesempatan untuk menjajal Geely EX5 dengan rute Jakarta-Bandung-Bekasi belum lama ini. Di tengah acara tersebut, Geely menghadirkan rintangan khusus untuk menguji ketangguhan SUV listrik tersebut.

Geely EX5 ini dibekali motor listrik bertenaga 160 kW dan torsi puncak 320 Nm. Ditawarkan dalam dua varian, Pro dan Max, keduanya sama-sama dibenamkan baterai berkapasitas 60,22 kWh.

Sebagai catatan, percobaan dalam menaklukkan rintangan tersebut diisi empat orang dalam satu mobil dengan berat rata-rata 70 kilogram. Namun, torsi besar yang dihasilkan bukan masalah besar untuk mencapai kecepatan tertinggi.

Test drive Geely EX5 (Fadli Ramadan)
Test drive Geely EX5 (Fadli Ramadan)

Saat mencoba berakselerasi di lintasan lurus sekitar 100 meter menggunakan mode Sport, mobil mencapai kecepatan 92 km/jam dengan waktu 8,7 detik. Kemudian, dilakukan pengereman keras yang membuat mobil dapat berhenti dari titik pengereman sejauh 3-4 meter, dengan permukaan jalan terbuat dari beton.

Selanjutnya terdapat rintangan zig zag untuk melihat kelincahan dan menguji body roll Geely EX5. Memiliki panjang 4.615 mm, lebar 1.901 mm, dan tinggi 1.670 mm, serta jarak sumbu roda 2.750 mm, rintangan tersebut berhasil ditaklukkan dengan mudah.

Rintangan berikutnya adalah melewati speed bump atau gundukan. Pembekalan suspensi MacPherson pada bagian depan dan multi-link di belakang membuat kabin cukup nyaman. Terlebih saat melintasi gundukan tersebut dengan kecepatan cukup tinggi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/52/3163963/livan_smurf-70n1_large.jpg
Mobil Listrik China Harganya Cuma Rp80 Jutaan, Jarak Tempuhnya 200 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/52/3125324/geely_ex5-0qzO_large.jpg
Geely Siapkan Model Baru hingga Rencana Rakit Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/52/3123887/geely_ex5-Dnq5_large.jpg
1.000 Unit Geely EX5 Tiba di Indonesia Bulan Ini, Segera Dikirim ke Konsumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/52/3107511/geely_ex5-x97n_large.jpg
Sejumlah Brand China Rakit Mobil di Pabrik Jawa Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/52/3107421/geely_ex5-HdO8_large.jpg
Cuma Modal Rp10 Ribu, Konsumen Bisa Pesan Mobil Listrik Geely EX5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/23/52/3107026/geely_ex5-m3KS_large.jpg
Brand China Kembali Masuki Industri Otomotif Indonesia, Kini Giliran Geely
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement