HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

ASEAN Jadi Wilayah dengan Pertumbuhan Motor Tercepat, Produsen India Fokus Garap Motor Listrik

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 21 Mei 2025 |19:11 WIB
ASEAN Jadi Wilayah dengan Pertumbuhan Motor Tercepat, Produsen India Fokus Garap Motor Listrik
JAKARTA - Produsen asal India, TVS Motor Company, serius menggarap pasar kendaraan listrik di Asia Tenggara. Hal ini lantaran melihat potensi motor listrik di kawasan tersebut. 

1. Pertumbuhan Motor ASEAN

Langkah ini ditandai dengan integrasi aset, kekayaan intelektual, dan talenta ION Mobility. ASEAN dipilih karena merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan tercepat di dunia untuk penggunaan sepeda motor.

TVSM sebelumnya sudah menjadi investor di ION Mobility, perusahaan kendaraan listrik yang bergerak di sejumlah bidang meliputi desain produk dan industrial, mechanical engineering, electrical engineering, embedded electronic, power electronic, firmware, software dan solusi supply chain. 
 
President Group Strategy, TVS Motor Company,  Sharad Mohan Mishra, mengatakan pihaknya merupakan investor strategis awal di ION Mobility yang tertarik dengan fokus mereka dalam memberikan solusi mobilitas yang cerdas dan berkelanjutan untuk pasar ASEAN. 

"Visi 'Reimagine 2030' kami sangat selaras dengan misi mereka. Melalui akuisisi aset, IP, dan tim inti ION Mobility, kami sangat senang dapat membawa energi kewirausahaan, design thinking, dan kekuatan engineering mereka ke dalam TVSM," ucapnya, dalam keterangan perusahaan, dikutip Rabu (21/5/2025). 

"Dikombinasikan dengan R&D kami, sistem kualitas, dan skala manufaktur kami, kemitraan ini menempatkan kami dalam percepatan penetrasi pasar dan menumbuhkan pangsa pasar kami di seluruh Asia Tenggara," katanya.

2. Motor Listrik

TVS Motor telah ikut meramaikan pasar kendaraan listrik global. Skuter listrik TVS iQube menjadi tulang punggung dengan menjangkau hampir 600 ribu pelanggan.

Dalam perjalanannya, produsen India ini mengembangkan kemampuan internal untuk mengembangkan dan mengelola seluruh komponen EV. Hal ini mulai dari sistem baterai, manajemen baterai, unit kontrol kendaraan, hingga platform yang terhubung. 

 

