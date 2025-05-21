Daftar Motor Bekas Harga Rp1 Jutaan

JAKARTA - Motor bekas harga Rp1 jutaan masih dapat dicari hingga saat ini. Namun, tak banyak pilihan model motor bekas harga Rp1 jutaan.

Motor dengan harga Rp1 jutaan umumnya merupakan keluaran lama. Bahkan, tak jarang motor tersebut lansiran 1980-an.

Meski usia kendaraan ini sudah tidak muda, masih ada motor bekas lawas yang layak pakai dan dapat diandalkan. Terutama jika mencari motor bekas dengan harga yang sangat murah.

Berikut daftar motor bekas harga Rp1 jutaan berdasarkan penelusuran situs jual beli online, dihimpun pada Kamis (22/5/2025):

1. Yamaha Vega ZR 2010

Yamaha Vega ZR 2010 merupakan motor bebek dengan mesin 113,7 cc dan transmisi 4 kecepatan yang irit bahan bakar.

Motor ini didesain untuk memberikan kenyamanan dalam berkendara, baik untuk jarak dekat maupun perjalanan menengah. Sampai saat ini, Yamaha Vega ZR masih dicari di pasar motor bekas. Unit bekasnya ditaksir Rp1,5 juta.

2. Kawasaki Blitz 2004

Kawasaki Blitz dibekali mesin 112cc dengan sistem 4 langkah yang cukup andal untuk penggunaan harian.

Unit bekas Kawasaki Blitz 2004 ditaksir seharga Rp1,3 juta, menjadikannya pilihan menarik bagi pencari motor fungsional dengan harga terjangkau.