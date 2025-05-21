Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Daftar Motor Bekas Harga Rp1 Jutaan

Sagita Rahma Hayati , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |06:03 WIB
Daftar Motor Bekas Harga Rp1 Jutaan
Daftar Motor Bekas Harga Rp1 Jutaan (dok iNews Media Group)
A
A
A

JAKARTA - Motor bekas harga Rp1 jutaan masih dapat dicari hingga saat ini. Namun, tak banyak pilihan model motor bekas harga Rp1 jutaan. 

Motor dengan harga Rp1 jutaan umumnya merupakan keluaran lama. Bahkan, tak jarang motor tersebut lansiran 1980-an.

Meski usia kendaraan ini sudah tidak muda, masih ada motor bekas lawas yang layak pakai dan dapat diandalkan. Terutama jika mencari motor bekas dengan harga yang sangat murah. 

Berikut daftar motor bekas harga Rp1 jutaan berdasarkan penelusuran situs jual beli online,  dihimpun pada Kamis (22/5/2025):

1. Yamaha Vega ZR 2010

Yamaha Vega ZR 2010 merupakan motor bebek dengan mesin 113,7 cc dan transmisi 4 kecepatan yang irit bahan bakar.

Motor ini didesain untuk memberikan kenyamanan dalam berkendara, baik untuk jarak dekat maupun perjalanan menengah. Sampai saat ini, Yamaha Vega ZR masih dicari di pasar motor bekas. Unit bekasnya ditaksir Rp1,5 juta.

2. Kawasaki Blitz 2004

Kawasaki Blitz dibekali mesin 112cc dengan sistem 4 langkah yang cukup andal untuk penggunaan harian.

Unit bekas Kawasaki Blitz 2004 ditaksir seharga Rp1,3 juta, menjadikannya pilihan menarik bagi pencari motor fungsional dengan harga terjangkau.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/53/3167091/motor_supra_x-hxZg_large.jpg
5 Motor yang Memiliki Mesin Paling Awet hingga Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/53/3164491/motor-eaTF_large.jpeg
Ada Opsen Pajak, Daya Beli Motor Bakal Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/53/3164425/honda_pcx_160-ebyG_large.jpeg
Daftar Motor Matic yang Cocok untuk Orang Berpostur Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/53/3163457/motor_honda-L64J_large.jpg
Hingga Juli 2025, Penjualan Motor Honda Tembus 2,8 Juta Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/53/3162739/honda_cbr1000rr_fireblade-4JsV_large.jpg
Motor Michael Schumacher Dilelang, Laku Rp1,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/53/3157240/motor-2Qij_large.jpg
Mulai Tahun Depan, Motor Bensin Dilarang di Kota Ini
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement