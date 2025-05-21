Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Spesifikasi Yamaha Grand Filano, Dibekali Hybrid Assist

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 21 Mei 2025 |16:25 WIB
Spesifikasi Yamaha Grand Filano, Dibekali Hybrid Assist
Spesifikasi Yamaha Grand Filano, Dibekali Hybrid Assist (Dok YIMM)




JAKARTA - Saat ini teknologi berkembang dengan cepat pada kendaraan, termasuk sepeda motor. Yamaha melalui Grand Filano mengembangkan mesin Blue Core dengan sistem Hybrid Assist serta teknologi Y-Connect.

1. Spesifikasi Grand Filano

Yamaha Grand Filano dibekali mesin 1 silinder 4 langkah SOHC berpendingin udara. Kapasitas mesinnya 124,8 cc. 

Mesin ini mampu menyemburkan tenaga hingga 8,1 HP pada 6.500 RPM. Sementara torsi maksimalnya hingga 10,4 Nm 5.000 RPM. 

Secara dimensi, tinggi jok Yamaha Grand Filano mencapai 790 mm, dengan bobot 100 km. Sementara kapasitas tangkinya 4,4 liter.

Motor skutik ini dibekali sejumnlah fitur, seperti engine check warning, reflektor samping, keyless hingga launch control.

Yamaha Grand Filano
Yamaha Grand Filano

2. Y-Connect

Grand Filano merupakan skutik retro modern. Motor ini dibenamkan tekonologi kontektivitas lewat Y-Connect sehingga bisa terhubung dengan smartphone. Melalui teknologi Y-Connect, pemilik dapat memantau notifikasi smartphone, informasi kendaraan, hingga lokasi parkir terakhir melalui aplikasi.

Rider asal Depok, Jawa Barat, Esha Novian  mengatakan Y-Connect membantu pengendara tetap terhubung dengan notifikasi. Ini dapat membantunya saat kondisi darurat terkait pekerjaan.

"Melalui Y Connect, jadi bisa tahu kalau ada chat masuk terutama untuk chat yang urgent terkait pekerjaan,” katanya di Depok, baru-baru ini. 

 

