5 Motor Bebek Bekas yang Sudah Kalah Saing, Dulu Berjaya Kini Terlupa

JAKARTA - Deretan motor bebek bekas yang sudah kalah saing akan diulas. Daftarnya berisikan kendaraan roda dua yang dulu mendominasi jalanan Indonesia, tapi kini mulai kehilangan pamor, termasuk di pasar bekas.

Memasuki era modern seperti sekarang, pasar motor bebek sebenarnya masih bertahan. Sebagian kalangan masih menunjukkan minat terhadap kendaraan tersebut, termasuk yang kondisinya bekas.

Akan tetapi, tidak semua motor bebek bekas itu diminati. Di sejumlah platform jual beli motor bekas, beberapa di antaranya bahkan sudah sangat jarang ditemui, karena memang tidak ada yang mencarinya. Dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (21/5/2025), berikut sejumlah contohnya.

5. Honda Supra Fit

Honda Supra Fit pernah menyandang status motor sejuta umat di era kejayaannya. Mesinnya bandel, konsumsi bensin irit, dan suku cadang mudah ditemukan.

Akan tetapi, popularitasnya semakin tergerus dengan kemunculan motor-motor baru, termasuk dari Honda. Bahkan, di pasar bekas, pamornya kalah saing dari produk Honda lain seperti Supra X.

4. Suzuki Shogun 110

Suzuki Shogun 110 pernah menjadi idola di awal 2000-an. Berbekal mesin 110cc yang bertenaga, motor ini dulunya sering dipakai untuk balapan liar.

Namun, saat Suzuki beralih fokus, Shogun mulai kehilangan pamor. Di pasar seken, Shogun juga terbilang jarang diminati.

Bukan karena masalah harga, tampil lebih ke arah ketersediaan suku cadang yang semakin langka dan konsumsi bahan bakar yang disebut boros. Adapun sebagian kecil yang masih mengoleksinya lebih setuju menggunakannya sebagai motor modifikasi.

3. Yamaha Vega

Beralih ke Yamaha, ada Vega. Motor bebek ini pernah menjadi saingan berat Honda Supra pada masanya.

Di pasar bekas, Yamaha Vega bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp3 jutaan. Namun, tetap saja peminatnya lebih sedikit dibandingkan produk Yamaha lain dari lini matic hingga sport.