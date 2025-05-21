Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Alihkan Fokus ke Hybrid, Honda Pangkas Investasi Mobil Listrik

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |08:13 WIB
Alihkan Fokus ke Hybrid, Honda Pangkas Investasi Mobil Listrik
Alihkan Fokus ke Hybrid, Honda Pangkas Investasi Mobil Listrik
JAKARTA - Honda mulai menunjukkan keseriusannya menggarap mobil hybrid. Langkah ini ditandai dengan dipotongnya investasi pada kendaraan listrik (EV). 

Bahkan, produsen asal Jepang itu akan menurunkan target penjualan mobil listrik menjadi 30 persen dari total pasar pada tahun fiskal 2030.

1. Pangkas Investasi Mobil Listrik

Diketahui, awalnya Honda serius dalam mengembangkan mobil listrik di seluruh dunia. Mereka juga berencana memperkenalkan 30 mobil listrik hingga 2030. Namun, saat ini Honda mulai fokus ke mobil hybrid. Pasar mobil hybrid diketahui terus berkembang di sejumlah negara. 

"Sangat sulit membaca pasar. Tapi, untuk saat ini kami melihat bahwa kendaraan listrik hanya akan mencapai seperlima dari total pasar saat itu," kata CEO Honda, Toshihiro Mibe, seperti dilansir dari Reuters, Rabu (21/5/2025).

Pabrikan juga sudah mengumumkan penundaan rencana pembangunan basis produksi kendaraan listrik di Ontario, Kanada sekitar dua tahun. Padahal nilai investasinya sangat tinggi yakniu USD10,7 miliar atau sekitar Rp175,8 triliun. 

Meski ditunda, Honda memastikan rencana menjadikan EV sebagai bagian dari seluruh penjualan mobil barunya pada 2040 tetap berjalan. Ini sebagai komitmen mereka dalam mendukung mobilitas ramah lingkungan.

Sebagai informasi, Honda bukanlah merek pertama yang akhirnya memutuskan mengurangi investasinya di kendaraan listrik. Tingginya permintaan terhadap mobil hybrid dan pelonggaran tenggat waktu dalam memenuhi aturan emisi menjadi penyebabnya.

 

