Kenapa Harga Mobil di Indonesia Lebih Mahal Dibandingkan Negara Tetangga?

(Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) tak menampik harga mobil di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Itu karena banyaknya instrumen pajak sehingga harga mobil bisa melambung tinggi.

1. Pajak Bikin Mahal

Diketahui, setiap produsen mendaftarkan produk yang akan dipasarkannya dalam Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Harga yang tercantum merupakan rekomendasi dari pabrik sebelum ditambahkan instrumen pajak.

Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, mengambil contoh sebuah mobil yang keluar dari pabrikan untuk dijual itu hanya dibanderol Rp100 juta. Akan tetapi, setelah di konsumen, harganya menjadi Rp150 juta.

"Saya ambil contoh kalau keluar dari pabrik, mobil itu harganya Rp100 juta. Ini hanya ambil angkanya saja untuk gampang. Sampai di end customer, saya beli, teman-teman dari media itu beli bayarnya Rp150 juta. Jadi, Rp50 juta itu adalah pajak. Ini mungkin jadi salah satu kendala di kami," ujar Kukuh di Jakarta, belum lama ini.

Kukuh mengaku mendapatkan kritik saat menghadiri forum internasional di Vietnam. Hal ini berkaitan dengan harga mobil di Indonesia yang sangat tinggi.

"Saya pernah berbicara dalam forum internasional di Vietnam, itu dapat komplain dari Amerika, (mereka bilang) Indonesia termasuk salah satu negara di dunia yang pajak mobilnya paling tinggi setelah Singapura. Saya kaget benar," tuturnya.