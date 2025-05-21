Honda Segera Luncurkan Mobil Hybrid Baru, Diduga HR-V

JAKARTA - Honda segera meluncurkan mobil hybrid baru di Indonesia. Diduga mobil yang bakal diluncurkan adalah HR-V hybrid.

1. Peluncuran Mobil Hybrid

Peluncuran mobil hybrid Honda ini berdasarkan undangan yang didapat redaksi Okezone. Mobil hybrid itu rencananya resmi dirilis pada 10 Juni 2025.

"Kini, Honda dengan bangga memperkenalkan generasi terbaru mobil hybrid yang telah dikenal luas melalui desainnya yang ikonik, serta dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan yang semakin canggih," demikian isi surat undangan peluncuran mobil hybrid Honda tersebut, dikutip Rabu (21/5/2025).

Honda HR V hybrid (Paultan)

2. Dirakit Lokal

Diduga, mobil hybrid yang dimaksud adalah Honda HR-V. Sebelumnya, Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Yusak Billy mengungkapkan, pihaknya akan meluncurkan mobil hybrid terbaru dalam waktu dekat. Bahkan, model tersebut akan diproduksi secara lokal.

"Kalau produksi secara lokal kan harus skala ekonominya besar. Kalau SUV yang besar (produksinya) tentu sudah tau apa? Supply kita kan ada satu model kita itu, hampir dibilang tidak ada supply. Cuma kecil sekali, 18 unit," kata Billy di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Tahun ini Honda berencana meluncurkan 3 model mobil hybrid. Salah satu yang sudah diluncurkan adalah Honda Accord e:HEV. Kemudian, Honda akan meluncurkan Step WGN e:HEV. Mobil hybrid terakhir diyakini HR-V hybrid yang akan diproduksi di Cikarang, Jawa Barat.