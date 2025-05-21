Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Honda Segera Luncurkan Mobil Hybrid Baru, Diduga HR-V

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 21 Mei 2025 |11:21 WIB
Honda Segera Luncurkan Mobil Hybrid Baru, Diduga HR-V
Honda Segera Luncurkan Mobil Hybrid Baru, Diduga HR-V (Paultan)
A
A
A

JAKARTA - Honda segera meluncurkan mobil hybrid baru di Indonesia. Diduga mobil yang bakal diluncurkan adalah HR-V hybrid. 

1. Peluncuran Mobil Hybrid

Peluncuran mobil hybrid Honda ini berdasarkan undangan yang didapat redaksi Okezone. Mobil hybrid itu rencananya resmi dirilis pada 10 Juni 2025. 

"Kini, Honda dengan bangga memperkenalkan generasi terbaru mobil hybrid yang telah dikenal luas melalui desainnya yang ikonik, serta dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan yang semakin canggih," demikian isi surat undangan peluncuran mobil hybrid Honda tersebut, dikutip Rabu (21/5/2025). 

Honda HR V hybrid (Paultan)
Honda HR V hybrid (Paultan)

2. Dirakit Lokal

Diduga, mobil hybrid yang dimaksud adalah Honda  HR-V. Sebelumnya, Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Yusak Billy mengungkapkan, pihaknya akan meluncurkan mobil hybrid terbaru dalam waktu dekat. Bahkan, model tersebut akan diproduksi secara lokal.

"Kalau produksi secara lokal kan harus skala ekonominya besar. Kalau SUV yang besar (produksinya) tentu sudah tau apa? Supply kita kan ada satu model kita itu, hampir dibilang tidak ada supply. Cuma kecil sekali, 18 unit," kata Billy di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Tahun ini Honda berencana meluncurkan 3 model mobil hybrid. Salah satu yang sudah diluncurkan adalah Honda Accord e:HEV. Kemudian, Honda akan meluncurkan Step WGN e:HEV. Mobil hybrid terakhir diyakini HR-V hybrid yang akan diproduksi di Cikarang, Jawa Barat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/15/3184338/honda_crf11000l_africa_twin_tricolor-qNxv_large.jpg
Big Bike Honda CRF1100L Africa Twin Dapat Penyegaran, Harganya RpRp647 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/15/3183862/honda_super_one-lBeC_large.jpg
Kepergok Tes Jalan, Kapan Honda Super One Meluncur di Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183362/honda_scoopy-wxWQ_large.jpg
Honda Scoopy Dapat Penyegaran, Kini Punya Baju Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/15/3182539/honda_prelude-1CWu_large.jpg
Penjualan Lesu, Laba Honda Anjlok 25 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/15/3181444/honda_s2000-VHC6_large.jpg
Usai Prelude, Honda Pertimbangkan Hidupkan Kembali S2000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/15/3180887/honda_nwt150-2cmz_large.jpg
Honda Luncurkan Skutik Baru Dibanderol Rp35 Juta, Dibekali Kamera dan Radar
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement