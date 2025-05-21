Citroen New C3 Aircross SUV dan C3 Meluncur di Bali, Segini Harganya

JAKARTA - Citroen Indonesia meluncurkan 2 mobil baru di wilayah Bali, yaitu New C3 Aircross SUV dan New C3. New Citroen C3 Aircross SUV dibanderol Rp304,9 juta serta New C3 ditawarkan dengan 2 opsi harga yakni Rp200,9 juta dan Rp205,9 juta. Harga tersebut berstatus on the road (OTR) Bali.

Sales & Marketing Division Head Citroen Indonesia, Ferdinan Hendra menjelaskan, peluncuran New Citroen C3 dan New Citroen C3 Aircross SUV di Bali adalah bagian dari komitmen pihaknya untuk memenuhi kebutuhan mobilitas konsumen di Indonesia.

"Kedua kendaraan ini dirancang untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan performa optimal di berbagai kondisi jalan. Kami percaya produk-produk ini akan menjadi solusi mobilitas yang andal bagi keluarga modern dan para pengemudi aktif,” ujar Ferdinan dalam keterangannya, dikutip Rabu (21/5/2025).

1. New Citroen C3

New Citroen C3 hadir transmisi manual. Ada sejumlah pembaruan pada mobil tersebut. Dari sisi eksterior, New Citroen C3 kini tersedia dalam warna baru Cosmo Blue.

Pada bagian interior, tersemat layar TFT 7 inci dan power window di seluruh jendela. Selain itu, model ini tetap didukung dengan head unit 10 inci dengan konektivitas Android Auto dan Apple CarPlay.

New Citroen C3 tetap mempertahankan suspensi flying carpet ride yang dirancang untuk meredam guncangan di jalanan bergelombang. New Citroen C3 dibanderol dalam dua varian harga. Opsi 1 ditawarkan dengan harga Rp200,9 juta dengan bebas biaya servis selama 1 tahun/10.000 km serta opsi 2 Rp205,9 juta dengan bebas biaya servis hingga 4 tahun/50.000 km (OTR Bali).

New Citroen C3 Aircross SUV di Bali (Citroen Indonesia)

2. New Citroen C3 Aircross SUV

New Citroen C3 Aircross SUV hadir dengan berbagai penyegaran fitur. Kendaraan ini kini menggunakan LED projector pada lampu depan, outside retractable mirror, serta kunci flip . Pembaharuan di sisi, kini dilengkapi power window di seluruh jendela.

Untuk fitur keselamatannya, New Citroen C3 Aircross SUV dilengkapi ISOFIX, 6 airbags, Reverse Parking Camera dan Tire Pressure Monitoring System (TPMS).

New Citroen C3 Aircross SUV dipasarkan dengan harga mulai dari Rp304,9 juta.