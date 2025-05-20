Mediatek Konfirmasi Pengembangan SoC 2 nm, yang Pertama di Pasaran

JAKARTA - MediaTek secara resmi mengonfirmasi bahwa mereka tengah menggarap chip 2 nm, yang diharapkan akan dirilis akhir tahun ini. Pengumuman yang disampaikan selama pidato utama perusahaan di Computex 2025 tersebut menempatkan pembuat chip Taiwan tersebut sebagai pesaing serius dalam transisi semikonduktor besar berikutnya setelah 3 nm.

Dengan beberapa chip smartphone yang sudah menggunakan node 3 nm, perhatian kini beralih ke lompatan berikutnya dalam kinerja dan efisiensi. Apple biasanya menjadi yang pertama mengadopsi node terdepan dari TSMC, tetapi ketidakpastian menyelimuti rencananya untuk mengadopsi node 2 nm untuk iPhone mendatang. Jika Apple tetap menggunakan node N3P 3 nm yang disempurnakan untuk chip A20-nya karena masalah waktu produksi atau biaya, MediaTek dapat menjadi yang pertama yang membawa system on chip (SoC) smartphone 2 nm ke pasaran.

Chip 2nm Akan Siap Diproduksi pada September 2025

Di Computex, MediaTek mengatakan chip 2 nm-nya akan siap diproduksi pada September 2025. Dalam pengembangan semikonduktor, siap diproduksi mengacu pada desain akhir yang dikirim untuk persiapan produksi. Garis waktu ini sejalan dengan rencana TSMC sendiri — pabrik pengecoran diharapkan untuk memulai produksi volume tinggi untuk proses N2-nya pada paruh kedua tahun 2026.

Meskipun MediaTek tidak mengonfirmasi nama chip tersebut, diperkirakan chip tersebut adalah Dimensity 9600 — prosesor andalan generasi berikutnya dari perusahaan tersebut. Belum ada detail resmi tentang SoC tersebut, dan kemungkinan akan tetap dirahasiakan untuk sementara waktu, mengingat masih lebih dari setahun lagi dari produksi massal.