HOME OTOTEKNO TECHNO

Google Translate Kini Bisa Digunakan Sebagai Aplikasi Terjemahan Default di iPhone, Begini Caranya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 20 Mei 2025 |19:07 WIB
Google Translate Kini Bisa Digunakan Sebagai Aplikasi Terjemahan Default di iPhone, Begini Caranya
Google Translate di iOS.
A
A
A

JAKARTA - Aplikasi Google Translate untuk iOS telah diperbarui dengan fitur baru, yang menjadikannya bisa digunakan sebagai aplikasi default untuk semua permintaan terjemahan pada model iPhone dan iPad yang memenuhi syarat.

Apple pertama kali memperkenalkan kemampuan untuk menetapkan aplikasi default untuk pemutaran media, navigasi, dan terjemahan pada iPhone dengan pembaruan iOS 18.4. Meskipun aplikasi Translate milik perusahaan tersebut merupakan satu-satunya opsi untuk menetapkan aplikasi terjemahan default hingga saat ini, Google Translate kini telah ditambahkan sebagai alternatif.

Aplikasi Terjemahan Default pada iPhone

Halaman aplikasi Google Translate di App Store iOS menyatakan bahwa aplikasi ini dapat ditetapkan sebagai aplikasi terjemahan default pada model iPhone dan iPad yang menjalankan iOS 18.4 dan iPadOS 18.4 atau firmware yang lebih baru. Pengguna perlu memperbarui aplikasi ke versi 9.8.011 terbaru untuk mendapatkan akses ke fungsi ini.

Berikut cara untuk mengatur Google Translate sebagai aplikasi default pada iPhone dan iPad:

  • Buka Setelan di iPhone Anda
  • Pilih Aplikasi > Aplikasi Default dan ketuk Terjemahan
  • Pilih Google Translate dari opsi yang disediakan

Google Translate memungkinkan pengguna menerjemahkan percakapan dwibahasa hingga 249 bahasa. Aplikasi ini mendukung penerjemahan teks antarbahasa dengan mengetik, serta kata-kata atau frasa yang diucapkan dengan dikte.

Menurut Google, aplikasi ini dapat digunakan bahkan saat tidak ada koneksi internet dengan mengunduh paket bahasa. Aplikasi ini juga menawarkan kemampuan untuk menggambar karakter teks alih-alih mengetik, transkripsi secara real time, menyimpan kata dan frasa yang diterjemahkan untuk referensi di masa mendatang, dan menerjemahkan teks dalam gambar atau melalui jendela bidik kamera.

Khususnya, Apple, dengan pembaruan iOS 18.2 pada November 2024, memperkenalkan bagian terpadu baru di aplikasi Setelan di iOS. Bagian ini memungkinkan pengguna memilih aplikasi default yang akan digunakan saat tautan diklik atau fitur tertentu digunakan. Saat ini, pengguna dapat memilih aplikasi default untuk email, pesan, panggilan, pemfilteran panggilan, browser, terjemahan, kata sandi dan kode, serta papan ketik di iPhone mereka.

(Rahman Asmardika)

      
