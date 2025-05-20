Daihatsu 47 Tahun Eksis di Indonesia, Segini Total Penjualannya

JAKARTA - Daihatsu sudah 47 tahun eksis di pasar otomotif Indonesia sejak pertama kali memasarkan produknya pada 1978. Sejak saat itu hingga kini, Daihatsu total telah menjual sekitar 3,7 unit.

1. Penjualan Daihatsu

Marketing Director dan Corporate Communication Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM), Sri Agung Handayani, menjelaskan selama 47 tahun, sekitar 3,7 juta pelanggan sebagai bagian dari perjalanan penting Daihatsu di Indonesia.

"Kita sudah menjual kurang lebih sekitar 3,7 juta unit kendaraan Daihatsu," ujar Sri Agung di Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Dari jumlah tersebut, diketahui Gran Max menjadi yang terlaris. Mobil niaga ringan itu menjadi pilihan konsumen Tanah Air. Sementara Sigra juga menjadi salah satu mobil yang diminati konsumen.

Diketahui, Gran Max pertama kali diperkenalkan pada 2007 dan mulai dipasarkan pada 2008. Teranyar, Gran Max mendapatkan penyegaran pada bagian mesin. Gran Max dibekali mesin berkode 2NR-VE berkapasitas 1.500 cc dual VVT-i. Mesin tersebut mampu menyemburkan tenaga 97 PS pada 6.000 RPM dan torsi 134 Nm pada 4.400 RPM.

Tak terlalu banyak penyegaran Gran Max pada 2022. Hal ini lantaran konsumen kendaraan niaga komersial lebih memperhatikan fungsinya ketimbang desainnya.

"Kalau di komersial itu, bagi mereka itu kendaraannya itu fungsional. Jadi kita yang penting punya mobil fit dengan kebutuhan customernya. Customernya cari yang affordable, mudah dirawat. Resale valuenya tinggi loh Grand Max itu," ucap Sri Agung.