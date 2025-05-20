Stellar Blade Akan Rilis di PC pada 11 Juni Hadirkan Fitur, Kostum Baru

JAKARTA – Versi PC dari game Stellar Blade akan diluncurkan melalui Steam pada 11 Juni 2025 bersama serangkaian fitur khusus PC. Jadwal rilis ini terungkap dari dari trailer yang dibocorkan oleh Sony pekan lalu.

Trailer tersebut, yang dipublikasikan oleh Sony Interactive Entertainment di saluran YouTube PlayStation sebelum dihapus, juga mengungkap Edisi Lengkap (Complete Edition) dari game aksi PS5 populer besutan Shift Up itu. Seperti yang Anda duga, internet menangkap trailer tersebut, yang kami perkirakan akan segera dirilis secara resmi.

Fitur Khusus PC

Complete Edition mencakup gim dasar dan semua DLC yang telah dirilis sejauh ini untuk PS5 dan PC. Berita ini muncul lebih dari setahun setelah peluncuran Stellar Blade yang sukses pada April 2024 di PS5.

Dilansir IGN, Stellar Blade memiliki semua fitur yang Anda harapkan di PC, termasuk peningkatan AI melalui Nvidia DLSS 4 dan AMD FSR 3, framerate yang tidak terkunci, sulih suara bahasa Jepang dan Mandarin, dukungan tampilan ultrawide, tekstur lingkungan beresolusi lebih tinggi, dan dukungan DualSense untuk umpan balik haptik dan efek pemicu.

Trailer tersebut juga mengungkap pertarungan bos baru melawan Mann, Pemimpin Sentinel, dan 25 kostum baru, yang kami duga juga akan tersedia di PS5. Pemain juga telah memperhatikan bahwa, di akhir trailer, Eve melepaskan stik memori — urutan yang tidak ada dalam gim dasar. Beberapa orang kini berspekulasi bahwa Stellar Blade akan memiliki akhir baru atau bahkan DLC.

(Rahman Asmardika)