Viral Bocah Iseng Servis Motor, Ujung-ujungnya Minta Bantuan Damkar

JAKARTA – Sebuah video yang memperlihatkan momen unik seorang bocah mendatangi kantor DInas Pemadam Kebakaran menjadi viral di media sosial. Pasalnya, dalam video itu, bocah tersebut datang dengan membawa blok samping motor bebek lantaran jaringanya tersangkut di lubang pengisian oli mesin dan tak bisa dilepaskan.

"Damkar Bantu Selamatkan Jari Anak yang Tersangkut di Oli Bak Mesin Motor. Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) membantu seorang anak yang jarinya tersangkut di oli bak mesin motor dan tidak bisa dilepaskan. Dengan kehati-hatian, petugas Damkar berhasil melepaskan jari sang anak tanpa menyebabkan luka serius," demikian bunyi keterangan pada video yang diunggah akun @info_jabodetabek itu.

Dikatakan bahwa peristiwa itu terjadi di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, dan bocah malang tersebut ditemani oleh orang tuanya ke kantor Damkar. Setelah diperiksa, jarinya tengahnya tersangkut hingga bagian dalam. Sehingga tidak bisa ditarik keluar dan terlihat mulai memar karena lubang yang cukup kecil.

Petugas Damkar langsung melakukan tindakan dengan melapisi jari bocah tersebut dengan pelat besi tipis. Kemudian petugas langsung memotong lubang oli tersebut untuk memberikan rongga agar jari anak laki-laki tersebut bisa terlepas.

Video tersebut berhasil menarik perhatian warganet yang mempertanyakan apa yang dilakukan bocah tersebut. Sebagian besar juga memberi apresiasi kepada petugas Damkar yang sigap membantu.