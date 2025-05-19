Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Realme GT 7 Series Segera Diluncurkan Global, Ini Bocoran Spesifikasinya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |17:38 WIB
Realme GT 7 Series Segera Diluncurkan Global, Ini Bocoran Spesifikasinya
Realme GT 7. (Foto: Realme)
A
A
A

JAKARTA - Realme akan meluncurkan secara global smartphone flagship killernya, realme GT 7 pekan depan pada 27 Mei 2025. Menjelang peluncuran resmi, yang akan berlangsung di Paris, beberapa informasi terkait GT 7, baik yang telah dikonfirmasi maupun yang masih spekulasi telah beredar di daring.

Bocoran Spesifikasi

Berdasarkan gambar teaser terbaru, Realme GT 7 memiliki desain yang cukup mirip dengan Realme GT 7 Pro. Kedua ponsel dalam seri ini juga diperkirakan akan memiliki sertifikasi IP yang memberikan ketahanan terhadap air dan debu.

Realme GT 7 series kemungkinan akan menggunakan layar OLED 6,78 inci dengan resolusi 1,5K dan refresh rate 120 Hz. Layar ini juga kemungkinan akan memiliki pemindai sidik jari yang disematkan di dalamnya.

Sementara varian China dari Realme GT 7 hadir dengan SoC Dimensity 9400+ dari Mediatek, varian global kemungkinan akan menggunakan Dimensity 9400e yang merupakan versi terbaru dari Dimensity 9300+. Realme dikabarkan akan memasangkan chipset ini dengan RAM hingga 12GB dan penyimpanan internal hingga 512GB.

Pada kamera Realme GT 7 varian global dikabarkan akan mengemas kamera utama 50MP + telefoto 50MP + sudut ultra lebar 8MP di bagian belakang. Pada bagian depan ponsel ini memiliki kamera 16MP untuk swafoto dan panggilan video.

 

Halaman:
1 2
      
