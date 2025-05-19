China Mulai Pembangunan Jaringan Superkomputer di Luar Angkasa

JAKARTA - China telah mulai meluncurkan satelit untuk jaringan komputer raksasa di luar angkasa, menurut China Aerospace Science and Technology Corporation. Dengan menempatkan jaringan komputer di ruang angkasa China memulai perubahan terkait peran satelit untuk penginderaan dan komunikasi, yang akan menempatkan negara itu di depan Amerika Serikat (AS).

Konstelasi satelit yang direncanakan oleh China akan memungkinkan jaringan untuk beroperasi tanpa bergantung pada koneksi mereka ke Bumi untuk pemrosesan data. Ini akan menghindari kebutuhan akan sistem pendinginan yang mahal yang dibutuhkan komputasi berbasis Bumi dan menghilangkannya dari risiko terikat ke tanah — juga memberikan potensi keuntungan militer jika terjadi konflik.

Program Star Computing

China Aerospace Science and Technology Corporation milik negara mengatakan bahwa 12 satelit diluncurkan dari Pusat Peluncuran Satelit Jiuquan di China utara dengan roket Long March 2D pada 14 Mei.

"Roket ini berhasil mengirim konstelasi satelit komputasi ruang angkasa ke orbit yang telah ditentukan. Misi peluncuran ini benar-benar sukses," kata perusahaan itu sebagaimana dilansir Newswek. "Konstelasi satelit komputasi ruang angkasa adalah konstelasi pertama dari program 'Star Computing'."

Satelit dari program Star Computing dikembangkan oleh Guoxing Aerospace Corporation.

Rencananya akan ada 2.800 satelit yang akan dihubungkan satu sama lain dengan laser dalam satu jaringan komputasi, menurut media berbahasa Mandarin ST Daily.

Jumlah satelit tersebut masih sedikit jika dibandingkan dengan jaringan komunikasi Starlink milik SpaceX milik Elon Musk, yang merupakan konstelasi satelit terbesar di dunia dan telah mengorbit lebih dari 6.750 satelit hingga akhir Februari, menurut perusahaan tersebut. Peluncuran terus berlanjut dan pada akhirnya dapat diperluas hingga lebih dari 30.000 satelit.