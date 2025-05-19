Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ternyata Ini Skin Termahal di Mobile Legends, Harganya Hampir Tembus Rp10 Juta

Fitri Rahayu Amanda , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |20:30 WIB
Ternyata Ini Skin Termahal di Mobile Legends, Harganya Hampir Tembus Rp10 Juta
Skin Modena Butterfly untuk Champion Miya.
A
A
A

JAKARTA – Skin untuk karakter menjadi salah satu daya Tarik bagi pemain game MOBA populer Mobile Legends. Skin dapat membuat penampilan karakter yang digunakan menjadi lebih menarik dan unik untuk dimainkan.

Dalam Mobile Legends, skin terbagi dalam beberapa tingkatan yang memiliki efek yang berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan skin, semakin bagus efek yang dtampilkan, bahkan ada yang memiliki efek suara yang berbeda.

Semakin unik dan tinggi tingkatan skin, harganya juga semakin mahal, bahkan bisa mencapai jutaan rupiah.Berikut beberapa skin termahal yang ada di Mobile Legends, sebagaimana dirangkum Okezone dari berbagai sumber.

Skin Termahal di Mobile Legends Tembus Rp 10 Juta

Skin Mobile Legends (ML) termahal saat ini adalah Modena Butterfly milik hero Miya, yang harganya bisa mencapai hampir Rp10 juta. Skin ini menjadi simbol status bagi para pemain karena keunggulan dan keunikannya yang sangat istimewa.

Keunggulan Modena Butterfly

Modena Butterfly menawarkan desain yang sangat elegan dengan dominasi warna ungu dan emas, memberikan kesan mewah dan eksklusif. Selain itu, skin ini memiliki animasi skill yang unik, di mana saat Miya menggunakan skill, muncul efek kupu-kupu raksasa yang memukau secara visual. Tidak hanya itu, skin ini juga dilengkapi dengan voice over khusus yang berbeda dari versi standar, serta efek respawn yang eksklusif, membuat pemain yang menggunakan skin ini langsung terlihat istimewa saat kembali ke arena.

Keunikan dan Kelangkaan

Skin Modena Butterfly hanya bisa didapatkan melalui event Magic Wheel, sehingga tingkat kelangkaannya sangat tinggi. Pemain harus beruntung dan mengeluarkan diamond dalam jumlah besar untuk memutar undian dan mendapatkan Magic Crystal sebagai syarat penukaran skin ini. Hal ini menyebabkan harga skin Modena Butterfly bisa membengkak hingga hampir Rp10 juta, menjadikannya skin paling mahal di Mobile Legends.

 

