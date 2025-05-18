Google Tambahkan Fitur AI dan Aksesibilitas Baru ke Android dan Chrome

JAKARTA - Google mengumumkan peluncuran kecerdasan buatan (AI) dan fitur aksesibilitas baru untuk Android dan peramban Chrome. Raksasa teknologi yang berbasis di Mountain View tersebut memperkenalkan fitur-fitur ini pada kesempatan Hari Kesadaran Aksesibilitas Global, yang diperingati pada Kamis ketiga di bulan Mei.

Perusahaan tersebut telah menambahkan kemampuan Gemini ke fitur deskripsi teks alt dan kini memperluas fitur Teks Ekspresif, yang sebelumnya hanya tersedia di Amerika Serikat (AS). Selain itu, peramban Google Chrome juga mendapatkan dua fitur aksesibilitas baru untuk membantu mereka yang memiliki gangguan penglihatan.

Fitur Aksesibilitas Baru

Dalam sebuah posting blog, yang dilansir Gadgets 360, raksasa teknologi tersebut mengatakan bahwa mereka meluncurkan pembaruan baru untuk Android dan Chrome guna menciptakan pengalaman yang disesuaikan untuk penglihatan dan pendengaran. Selain itu, Google juga menambahkan sumber daya baru bagi para pengembang yang membangun alat pengenalan suara.

Dimulai dengan Android, raksasa teknologi tersebut memperkenalkan fitur baru dan memperluas fitur lainnya ke lebih banyak pengguna. Tahun lalu, perusahaan tersebut mengintegrasikan kemampuan yang didukung Gemini ke dalam TalkBack, pembaca layar Android, yang memungkinkannya untuk membuat teks deskriptif untuk gambar tanpa teks alternatif (teks alt). Sekarang, fitur ini sedang diperluas: pengguna tidak hanya akan mendengar deskripsi teks alt dari foto tetapi juga dapat mengajukan pertanyaan tentang gambar itu sendiri. Selain itu, fitur tersebut juga akan memungkinkan pengguna mengajukan pertanyaan tentang layar mereka.

Pada Desember 2024, Google memperkenalkan Teks Ekspresif ke Android di AS. Sebagai bagian dari Teks Langsung, fitur bertenaga AI ini menambahkan format baru untuk menyampaikan konteks di balik suara dengan lebih baik. Perusahaan tersebut mengatakan bahwa teks terjemahan ini akan dapat mengomunikasikan hal-hal seperti nada, volume, isyarat lingkungan, serta suara manusia.