HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Apresiasi Bagi Masyarakat, Daihatsu Hadirkan Kemeriahan Acara Kumpul Sahabat di Tangerang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 18 Mei 2025 |22:19 WIB
Apresiasi Bagi Masyarakat, Daihatsu Hadirkan Kemeriahan Acara Kumpul Sahabat di Tangerang
Rampak bedug membuka Acara Kumpul Sahabat Daihatsu 2025 di Tangerang. 18 Mei 2025.
A
A
A

JAKARTA – PT Astra Daihatsu Motor pada Minggu, (18/5/2025) kembali menyapa masyarakat dan pelanggan setianya melalui acara Kumpul Sahabat perdana di tahun 2025. Acara yang digelar di Alun-alun Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten ini terbuka untuk umum dan dimeriahkan berbagai hiburan yang dapat dinikmati secara gratis.

Mengusung tema besar “Bahagia Sejak Pertama”, acara ini menjadi bentuk apresiasi Daihatsu bagi masyarakat dan para pelanggan dengan berbagi pengalaman menyenangkan, hangat, ceria, dan penuh kebersamaan.

Acara Kumpul Sahabat merupakan bentuk apresiasi, sekaligus upaya Daihatsu untuk lebih dekat dengan masyarakat Indonesia, dan konsisten digelar setiap tahun sejak 2014. Tahun ini, Kumpul Sahabat mengusung tema besar “Bahagia Sejak Pertama” untuk berbagi pengalaman menyenangkan, hangat, ceria, dan penuh kebersamaan.

Setelah gelaran perdana di Tangerang, Daihatsu juga akan menyambangi masyarakat di berbagai kota lainnya di seluruh Indonesia.

“Semangat dan keceriaan masyarakat menjadi alasan utama kami untuk menghadirkan kembali acara Daihatsu Kumpul Sahabat di tahun 2025 ini sebagai ajang kebersamaan. Kami mengucapkan terima kasih atas tingginya antusiasme masyarakat,” ujar Sri Agung Handayani, Marketing Director dan Corporate Communication Director PT Astra Daihatsu Motor.

“Semoga acara ini dapat menjadi sarana hiburan yang rekreatif serta dapat membawa kebahagiaan masyarakat Kabupaten Tangerang sejalan dengan tema besar kami Bahagia Sejak Pertama.”

Acara Daihatsu Kumpul Sahabat dibuka dengan seremoni yang menampilkan kesenian tradisional asal Provinsi Banten yaitu Rampak Bedug, serta kontribusi sosial melalui donasi kepada yayasan panti asuhan. Seremoni dan aksi sosial ini turut dihadiri oleh Gubernur Banten, Andra Soni; serta Bupati Tangerang, Mochamad Maesyal Rasyid.

 

Halaman:
1 2 3
      
