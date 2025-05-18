Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral Innova Zenix Kebakaran, Toyota Pastikan Kualitas Produksi dan Tawarkan Penyelidikan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 18 Mei 2025 |15:42 WIB
Viral Innova Zenix Kebakaran, Toyota Pastikan Kualitas Produksi dan Tawarkan Penyelidikan
Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid terbakar. (Foto: Tangkapan layar/TikTok @ivankojunalta)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah video yang memperlihatkan Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid terbakar di exit Tol PIK, Jakarta Utara telah menjadi viral di media sosial. Sejauh ini belum diketahui apa yang menyebabkan MPV tersebut terbakar, namun diduga korsleting listrik menjadi penyebab utamanya.

Respon Toyota

Menanggapi hal tersebut, Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Ernando Demily mamstikan bahwa seluruh kendaraan yang diserahkan ke konsumen telah melalui tahap kontrol kualitas yang ketat. Ini menjadi bagian dari komitmen Toyota untuk memprioritaskan keamanan konsumennya.

"Karena keselamatan pelanggan menjadi prioritas kami, dapat kami pastikan bahwa seluruh kendaraan Toyota, termasuk elektrifikasi, sudah melalui homologasi serta pengujian keamanan yang diperlukan termasuk memastikan proteksi maksimal dari kemungkinan adanya kebakaran," kata Ernando saat dihubungi MNC Portal Indonesia.

Diketahui, baterai pada Innova Zenix Hybrid terletak pada kedua jok baris depan atau tepat di bawah kursi sopir dan penumpang depan. Jika melihat kebakaran yang terjadi, diyakini penyebabnya bukan dari baterai lithium ion yang terbakar.

Terlihat dalam video yang dibagikan oleh akun TikTok @ivankojunalta, hanya bagian depan atau pada ruang mesin dan tempat kelistrikan yang terbakar. Sementara dari pilar A hingga ke belakang, kondisi mobil masih utuh tidak mengeluarkan api atau asap.

 

1 2
      
