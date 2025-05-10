Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Komdigi Blokir 1,5 Juta Konten Judol, Nilai Transaksi pun Turun Drastis

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |18:12 WIB
Komdigi Blokir 1,5 Juta Konten Judol, Nilai Transaksi pun Turun Drastis
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memblokir jutaan konten judi online (judol) pada periode 20 Oktober 2024 - 7 Mei 2025, yang memberi dampak besar pada transkasi aktivitas haram tersebut. Ini merupakan bagian dari upaya Komdigi untuk memberantas judi online di Indonesia, yang terus menerus meresahkan masyarakat.

Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengungkapkan pemblokiran tersebut membuat nilai transaksi judol turun 80 persen. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mulai menyadari bahaya dari praktik judol.

"Dalam periode 20 Oktober 2024 hingga 7 Mei 2025, Direkturat Jeneral Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi Dan Digital telah melakukan penanganan terhadap 1.385.420 konten judi online," kata Alexander di kantor Komdigi, Jumat (9/5/2025).

Alexander menjelaskan penyebaran konten judol terbesar ditemukan pada laman dan alamat IP, yakni sebanyak 1.248.405 konten. Sisanya tersebar di berbagai platform media sosial seperti Meta (Facebook dan Instagram) sebanyak 58.585 konten, layanan berbagi file 48.370 konten, Google termasuk YouTube 18.534 konten, X (sebelumnya Twitter) 10.086 konten, TikTok 550 konten, Telegram 880 konten, serta platform lain sejumlah 10 konten.

Selain itu, dalam periode Juli 2023 hingga Mei 2025, Komdigi juga telah mengajukan 14.478 nomor rekening dan 2.188 akun dompet digital yang diduga terlibat aktivitas judi online kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk penanganan lebih lanjut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183451//raja_judi-IeAx_large.jpg
Raja Judi Online Diekstradisi ke China, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/16/3183150//ilustrasi-Hu8r_large.jpg
Komdigi Dorong Penguatan Perlindungan Data Pribadi demi Kepercayaan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/16/3182986//ilustrasi-XUPi_large.jpg
Kemandirian Teknologi Jadi Bentuk Nasionalisme, Komdigi Ungkap Pentingnya Pembangunan Ekosistem Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/340/3182967//djki_dan_komdigi_perkuat_pengawasan_ki_di_ruang_digital-euEN_large.jpg
Kolaborasi DJKI dan Komdigi Perkuat Pengawasan KI di Ruang Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/16/3181964//ilustrasi-lpDw_large.png
Komdigi Blokir 2,4 Juta Konten dan Situs Judi Online dalam Dua Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/16/3181899//judi_online-kbAT_large.jpg
Transaksi Judi Online Turun hingga 70 Persen
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement