Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Komdigi Ungkap Worldcoin Telah Kumpulkan Lebih Dari 500 Ribu Retina Orang Indonesia

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |15:56 WIB
Komdigi Ungkap Worldcoin Telah Kumpulkan Lebih Dari 500 Ribu Retina Orang Indonesia
WorldID.
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membekukan izin WorldID dan Worldcoin menyusul adanya laporan dan keresahan masyarakat. Kedua platform tersebuyt dinilai telah melakukan pengumpulan data pribadi melalui cara pindai retina.

Menurut keterangan pihak Komdigi Worldcoin telah mendapatkan data retina dari orang-orang sekira 500 ribu warga Indonesia. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengatakan aktivitas pemindaian dan pengumpulan data retina ini telah dilakukan WorldID dan Worldcoin sejak 2021.

"TFH (Tools for Humanity) menyampaikan bahwa mereka telah mengumpulkan lebih dari 500.000 retina dan retina code dari pengguna di Indonesia," kata Alexander di kantor Komdigi, Jumat (9/5/2025).

Informasi ini didapatkan usai melakukan pertemuan dengan pihak TFH sebagai pengelola platform World App, Worldcoin, dan WorldID, pada Rabu (7/5/2025). Namun, belum diketahui tujuan mereka dalam mengumpulkan retina masyarakat Indonesia.

"Di sini kami tegaskan bahwa hasil klarifikasi ini akan dibahas secara internal dan ditindaklanjuti melalui analisis teknis atas aplikasi serta peninjauan kebijakan privasi dari Tools for Humanity," ujar Alexander.

Namun, Alexanser memastikan saat ini seluruh aktivitas pemindaian retina telah dihentikan, termasuk operasi dari enam operator lokal mereka. Selain itu, Komdigi juga meminta kejelasan kepada TFH atas aktivitas yang sebenarnya mereka jalani di Tanah Air.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/16/3183150//ilustrasi-Hu8r_large.jpg
Komdigi Dorong Penguatan Perlindungan Data Pribadi demi Kepercayaan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/16/3182986//ilustrasi-XUPi_large.jpg
Kemandirian Teknologi Jadi Bentuk Nasionalisme, Komdigi Ungkap Pentingnya Pembangunan Ekosistem Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/340/3182967//djki_dan_komdigi_perkuat_pengawasan_ki_di_ruang_digital-euEN_large.jpg
Kolaborasi DJKI dan Komdigi Perkuat Pengawasan KI di Ruang Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/16/3181964//ilustrasi-lpDw_large.png
Komdigi Blokir 2,4 Juta Konten dan Situs Judi Online dalam Dua Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/16/3181899//judi_online-kbAT_large.jpg
Transaksi Judi Online Turun hingga 70 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181781//menkomdigi_meutya_hafid-65bs_large.jpg
Menkomdigi: 2,4 Juta Konten dan 2,1 Juta Situs Judi Online Diblokir!
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement