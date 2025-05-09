Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Cara Sanggah Tilang ETLE Jika Merasa Tak Bersalah

Sagita Rahma Hayati , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |13:09 WIB
Cara Sanggah Tilang ETLE Jika Merasa Tak Bersalah
Ilustrasi tilang ETLE. (Foto: Korlantas)
A
A
A

JAKARTA ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) merupakan sistem penegak hukum lalu lintas yang menggunakan kamera CCTV di berbagai titik jalan. Cara kerja dari ETLE adalah dengan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan sabuk pengaman, atau bermain ponsel saat berkendara.

Meskipun sistem ini bertujuan meningkatkan ketertiban dan keselamatan di jalan, ada beberapa kondisi di mana pengendara bisa mengajukan sanggahan terhadap tilang ETLE, terutama jika merasa tidak melakukan pelanggaran.

Salah satu contohnya adalah ketika pemilik kendaraan telah menjual kendaraannya, namun pihak pembeli belum melakukan proses balik nama. Dalam situasi ini, jika kendaraan melakukan pelanggaran lalu lintas, surat tilang akan tetap dikirim ke alamat pemilik lama yang masih tercatat dalam sistem.

Cara Sanggah Tilang ETLE

Cara sanggah tilang ETLE jika merasa tak bersalah merupakan hal penting untuk diketahui bagi pengendara, karena setiap pengendara memiliki opsi unutk mengkonfirmasi atau menyanggah.

Jika pengendara yang terkena tilang ETLE dan merasa terdapat kesalah pahaman, pengendara dapat menyanggah tilang ETLE tersebut. Bila pengendara tidak merespons maka dianggap benar melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi.

Menyanggah tilang ETLE adalah hak setiap warga dan merupakan bagian dari proses hukum yang adil dan terbuka. Proses ini memberi kesempatan bagi pengendara untuk membela diri dan menunjukkan bahwa mereka tidak bersalah atas pelanggaran yang dituduhkan.

Sebelum mengajukan sanggahan, pengendara wajib menyiapkan bukti pendukung yang kuat dan valid, seperti rekaman dashcam, bukti transaksi jual beli kendaraan, atau surat peminjaman kendaraan. Pengajuan sanggahan harus dilakukan dalam waktu maksimal 8 hari sejak tanggal pelanggaran terdeteksi oleh sistem.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182572//polisi_di_bogor_tolak_suap_rp100_ribu-TWVw_large.PNG
Viral! Polisi di Bogor Tolak Suap Rp100 Ribu dari Pelanggar Lalu Lintas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178492//polri-vake_large.jpg
Siap-Siap Kena Tilang! Korlantas Pasang 5 Ribu ETLE  di Seluruh Indonesia Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/340/3178291//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-zpdG_large.jpg
Revitalisasi ETLE di Jatim Berjalan, Kakorlantas Sebut Penindakan Naik 307%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175798//sistem_electronic_traffic_law_enforcement-oQm2_large.jpg
Polri Catat Lonjakan Penegakan Hukum Digital 387%, Ini Tanggapan Lemkapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175734//korlantas_polri-aCxw_large.jpg
Kakorlantas Ungkap Denda Tilang Kini Bisa Digunakan Kejagung dan MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175635//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-1pTk_large.jpg
Korlantas Polri Bakal Tambah Kamera ETLE di Jalur Rawan Pelanggaran dan Kecelakaan 
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement