Cara Mudah Hebat Kuota Internet saat Tethering ke Laptop

JAKARTA – Tethering dari ponsel ke laptop memang solusi praktis untuk mendapatkan akses internet di mana saja. Namun, tanpa pengaturan yang tepat, kuota internet bisa cepat terkuras. Berikut beberapa cara mudah agar kuota tetap hemat saat tethering ke laptop:

1. Nonaktifkan Pembaruan Otomatis

Matikan fitur pembaruan otomatis pada sistem operasi dan aplikasi. Update yang berjalan di latar belakang, seperti Windows Update atau pembaruan aplikasi, dapat menyedot kuota dalam jumlah besar tanpa disadari. Pengguna dapat menonaktifkan pembaruan otomatis melalui menu pengaturan atau memilih opsi “metered connection” di Windows agar sistem menunda update saat menggunakan koneksi tethering.

2. Tutup Aplikasi Latar Belakang yang Tidak Diperlukan

Batasi aplikasi yang berjalan di background. Banyak aplikasi seperti cloud storage, email, hingga software chatting yang tetap aktif dan memakan data. Tutup aplikasi yang tidak diperlukan dan gunakan Task Manager untuk memantau aplikasi apa saja yang sedang berjalan.

3. Gunakan Browser Hemat Data

Gunakan browser yang hemat data. Beberapa browser seperti Opera atau Google Chrome memiliki fitur penghemat data yang bisa diaktifkan. Selain itu, hindari membuka terlalu banyak tab, terutama yang memuat konten video atau gambar beresolusi tinggi.

4. Matikan Sinkronisasi Otomatis

Pengguna juga disarankan untuk menonaktifkan sinkronisasi otomatis pada aplikasi seperti Google Drive, Dropbox, dan OneDrive. Sinkronisasi file secara otomatis dapat menguras kuota tanpa disadari, terutama jika ada file besar yang diunggah atau diunduh.

Untuk aktivitas hiburan, sebaiknya pilih kualitas video terendah saat streaming di YouTube atau platform lain. Menonton video dalam resolusi tinggi akan menghabiskan kuota lebih cepat. Selain itu, matikan fitur autoplay agar video tidak berjalan otomatis setelah video sebelumnya selesai.