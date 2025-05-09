9 Motor Bebek Paling Irit dan Bandel, Cocok untuk Harian atau Usaha

Honda Supra Fit menjadi salah satu motor bebek irit yang direkomendasikan.

JAKARTA - Sederet motor bebek yang irit dan bandel akan diulas Okezone. Anda bisa menjadikannya pilihan saat mencari kendaraan yang hemat bahan bakar serta tangguh di jalanan.

Motor bebek masih menjadi pilihan favorit sebagian masyarakat Indonesia. Tak heran, kendaraan jenis ini masih sering dijumpai di berbagai daerah, baik untuk kebutuhan harian, operasional kerja, dan lainnya.

Lantas, apa saja motor bebek yang paling irit bensin dan bandel saat digunakan? Berikut di antaranya seperti dirangkum dari berbagai sumber, Jumat (9/5/2025).

9. Honda Revo Absolute

Honda Revo menjadi salah satu motor bebek yang paling umum dijumpai di jalanan Tanah Air. Salah satu variannya yang terkenal adalah Revo Absolute.

Berbekal mesin 110 cc, Revo Absolute mampu menyajikan performa bandel yang cocok untuk aktivitas sehari-hari. Tak perlu khawatir, konsumsi bahan bakarnya juga termasuk irit, sehingga tidak akan bikin kantong boncos untuk beli bensin.

8. Honda Supra Fit

Kemudian, ada motor bebek legendaris Supra Fit. Kendaraan ini dikenal sebagai motor minim perawatan, namun super irit, sehingga membuatnya ideal untuk penggunaan intensif harian.

Pada pasar bekas, Supra Fit dibanderol cukup variatif tergantung kondisi dan lokasi. Namun, sebagian ada yang dipatok mulai dari Rp3-4 jutaan saja.

7. Yamaha Vega Force

Yamaha Vega Force memegang tagline "Bandel Irit". Jargon tersebut menggambarkan statusnya sebagai motor hemat bensin dan tahan banting.

Bersama bekal tersebut, Vega Force kerap menjadi andalan para pengemudi ojek online (ojol). Jika harga barunya dirasa masih mahal, Anda bisa mempertimbangkan membeli versi bekasnya, tetapi yang masih dalam kondisi bagus.