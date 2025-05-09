Intip Cheat GTA 5 PS4 Buat Pesawat Jet

JAKARTA - Grand Theft Auto V (GTA 5) dirilis pada 17 September 2013 oleh Rockstar Games dan langsung menjadi hit dan meraih kepopuleran besar. Gameplay yyang seru dan penuh aksi dengan map luas membuatnya menjadi salah satu game paling digemari.

GTA 5 adalah game bertema kejahatan dunia modern dengan latar kota fiksi bernama Los Santos yang terinspirasi dari Los Angeles. Pemain akan mengikuti cerita dari tiga karakter Utama yaitu, Michael, Franklin, dan Trevor, yang masing-masing memiliki latar belakang, kemampuan, dan konflik pribadi yang saling terhubung dalam jaringan kriminal yang rumit. Gameplay-nya mencakup berbagai misi, perampokan, aksi kejar-kejaran, hingga petualangan bebas menjelajahi kota.

Dalam hal cheat, Rockstar masih mempertahankan tradisi lama mereka dengan memungkinkan pemain untuk menggunakan kode cheat, tetapi hanya tersedia dalam mode offline atau single player. Artinya, pemain tidak bisa menggunakan cheat saat bermain secara Online, karena dianggap akan merusak keseimbangan permainan dengan pemain lain.

Menariknya, GTA 5 tidak hanya menghadirkan cheat untuk hal-hal dasar seperti darah kebal atau senjata lengkap, tetapi juga cheat unik seperti memunculkan kendaraan eksklusif, salah satunya pesawat jet, yang bisa langsung digunakan untuk menjelajahi langit Los Santos.

Simak dan intip Cheat GTA 5 PS4 Buat Pesawat Jet berikut ini :

Cheat GTA 5 PS4 buat pesawat jet

Segitiga, segitiga, kotak, bulat, X, L1, L1 bawah, atas.