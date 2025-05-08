Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Huawei Perkenalkan HarmonyOS untuk PC, Sistem Operasi Saingan Windows dan MacOS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |20:39 WIB
Huawei Perkenalkan HarmonyOS untuk PC, Sistem Operasi Saingan Windows dan MacOS
HarmonyOS Huawei hadir untuk PC dan laptop. (Foto: Huawei Central)
A
A
A

JAKARTA Huawei secara resmi memperkenalkan HarmonyOS sistem operasi (OS) untuk PC pada Konferensi Komunikasi Teknologi Komputer dan Ekosistem HarmonyOS yang digelar pada Kamis, (8/5/2025). Dengan peluncuran ini, Huawei telah sepenuhnya memasuki era HarmonyOS untuk seluruh jajaran perangkat konsumennya, dari ponsel dan tablet hingga jam tangan pintar, layar pintar, dan sekarang komputer.

Seperti pada perangkat ponsel pintarnya, HarmonyOS untuk PC dirancang dari awal. Menurut Huawei, HarmonyOS untuk PC dibangun di atas apa yang disebutnya “basis Harmony,” yang mencakup kernel Harmony, mesin Ark, arsitektur keamanan StarShield, ArkTS, ArkUI, dan alat pengembangan DevEco.

Platform Mandiri

Dilansir Gizmochina, OS ini ditujukan untuk menjadi platform mandiri yang tidak bergantung pada Android atau Windows. Ini adalah jalur yang dipilih Huawei sejak mulai mengembangkan HarmonyOS sebagai respons terhadap pembatasan perdagangan Amerika Serikat (AS).

Keamanan dan privasi menjadi titik fokus dalam presentasi hari ini. HarmonyOS untuk PC dilaporkan memiliki fitur autentikasi pengembang nama asli, verifikasi tanda tangan toko aplikasi, dan izin ketat untuk perekaman layar dan tangkapan layar. Ada mode privasi super yang menonaktifkan kamera, mikrofon, dan sistem akses lokasi di seluruh sistem.

Selain itu, Huawei memperkenalkan enkripsi seluruh cakram tingkat chip, yang mengklaim bahwa meskipun hard drive dilepas, file tetap tidak dapat diakses tanpa membuka kunci layar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/16/3181573//huawei_mate_70_air-32R9_large.jpg
Penampakan Ponsel Ramping Huawei Mate 70 Air Bocor, Bodi Tipis dengan Pulau Kamera Melingkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180590//huawei_freebuds_se_4_anc-8J1A_large.jpg
Cuma Rp359 Ribu, HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC Hadirkan Pengalaman Audio Premium dengan ANC 50 dB dan Baterai 50 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/16/3175820//huawei_pura_80_resmi_diluncurkan_di_indonesia-PmtZ_large.jpg
Huawei Pura 80 Resmi Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/16/3175683//huawei_watch_gt_6_series_resmi_diluncurkan_di_indonesia-ByVF_large.jpg
Huawei Watch GT 6 Series Meluncur di Indonesia dengan Baterai Hingga 21 Hari, Cek Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/16/3173322//huawei_matepad_2025_berdesain_ringan_dan_fleksibel-DUM7_large.jpg
HUAWEI Matepad 11.5: Tablet Ideal Setara Laptop, Akses Google Apps dan Aplikasi Lain Lebih Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/15/3171346//konsep_mobil_kerja_sama_huawei_dan_gac-Aupa_large.jpg
GAC dan Huawei Berkolaborasi, Luncurkan Merek Mobil Listrik Baru Qijing
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement