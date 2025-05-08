Huawei Perkenalkan HarmonyOS untuk PC, Sistem Operasi Saingan Windows dan MacOS

JAKARTA – Huawei secara resmi memperkenalkan HarmonyOS sistem operasi (OS) untuk PC pada Konferensi Komunikasi Teknologi Komputer dan Ekosistem HarmonyOS yang digelar pada Kamis, (8/5/2025). Dengan peluncuran ini, Huawei telah sepenuhnya memasuki era HarmonyOS untuk seluruh jajaran perangkat konsumennya, dari ponsel dan tablet hingga jam tangan pintar, layar pintar, dan sekarang komputer.

Seperti pada perangkat ponsel pintarnya, HarmonyOS untuk PC dirancang dari awal. Menurut Huawei, HarmonyOS untuk PC dibangun di atas apa yang disebutnya “basis Harmony,” yang mencakup kernel Harmony, mesin Ark, arsitektur keamanan StarShield, ArkTS, ArkUI, dan alat pengembangan DevEco.

Platform Mandiri

Dilansir Gizmochina, OS ini ditujukan untuk menjadi platform mandiri yang tidak bergantung pada Android atau Windows. Ini adalah jalur yang dipilih Huawei sejak mulai mengembangkan HarmonyOS sebagai respons terhadap pembatasan perdagangan Amerika Serikat (AS).

Keamanan dan privasi menjadi titik fokus dalam presentasi hari ini. HarmonyOS untuk PC dilaporkan memiliki fitur autentikasi pengembang nama asli, verifikasi tanda tangan toko aplikasi, dan izin ketat untuk perekaman layar dan tangkapan layar. Ada mode privasi super yang menonaktifkan kamera, mikrofon, dan sistem akses lokasi di seluruh sistem.

Selain itu, Huawei memperkenalkan enkripsi seluruh cakram tingkat chip, yang mengklaim bahwa meskipun hard drive dilepas, file tetap tidak dapat diakses tanpa membuka kunci layar.