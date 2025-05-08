JAKARTA - HP murah di bawah Rp1 jutaan menarik diketahui. Jika Anda mempertimbangkan membeli HP bekas (second) dengan harga di bawah Rp1 juta, Anda bisa memilih Realme C2 2/16GB dengan harga sekitar Rp475.000
Selain itu ada pula Infinix Smart 4 2/32GB dengan harga sekitar Rp480.000. Kelebihannya memiliki layar luas, cocok untuk menonton video. Namun, jika Anda mempunyai kocek yang lebih Anda bisa memilih rekomendasi HP baru di bawah ini.
Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (8/5/2025), Okezone telah merangkum HP murah di bawah Rp1 Jutaan, sebagai berikut.