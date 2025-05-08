Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Pilihan HP Murah di Bawah Rp1 Jutaan, Pilihan Cerdas Untuk Kantong Hemat

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |16:55 WIB
5 Pilihan HP Murah di Bawah Rp1 Jutaan, Pilihan Cerdas Untuk Kantong Hemat
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - HP murah di bawah Rp1 jutaan menarik diketahui. Jika Anda mempertimbangkan membeli HP bekas (second) dengan harga di bawah Rp1 juta, Anda bisa memilih Realme C2 2/16GB dengan harga sekitar Rp475.000

Selain itu ada pula Infinix Smart 4 2/32GB dengan harga sekitar Rp480.000. Kelebihannya memiliki layar luas, cocok untuk menonton video. Namun, jika Anda mempunyai kocek yang lebih Anda bisa memilih rekomendasi HP baru di bawah ini.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (8/5/2025), Okezone telah merangkum HP murah di bawah Rp1 Jutaan, sebagai berikut.

HP Murah di Bawah Rp1 Jutaan

ZTE Blade A35

  • Harga: Mulai dari Rp858.000
  • Spesifikasi: Layar 6,75 inci HD+, refresh rate 90Hz, kamera utama 13MP, kamera depan 5MP, fitur Live Island interactive.
  • Kelebihan: Layar luas dengan refresh rate tinggi, desain stylish.

Redmi A2

  • Harga: Sekitar Rp947.000
  • Spesifikasi: Baterai 5000mAh, prosesor MediaTek Helio A22, layar 6,52 inci HD+.
  • Kelebihan: Baterai tahan lama, performa cukup untuk aktivitas ringan.

Samsung Galaxy A01 Core

  • Harga: Sekitar Rp980.000
  • Spesifikasi: Layar 5,3 inci PLS TFT, prosesor MediaTek MT6739, RAM 1GB, memori internal 16GB.
  • Kelebihan: Merek terpercaya, cocok untuk pengguna pemula.
     

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/16/3182023//ilustrasi-7hsu_large.jpg
Ini Cara Melacak iPhone yang Hilang Tanpa Menggunakan iCloud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/16/3180879//iphone_18_pro-LSpa_large.jpg
iPhone 18 Pro Dikabarkan Tak Punya Warna Hitam, Ini Penggantinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/16/3179522//iphone_air-fxZc_large.jpg
Apple Kurangi Kapasitas Produksi iPhone Air Hingga 80 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/16/3178808//ilustrasi-HK4V_large.jpg
Apple Dilaporkan Siapkan Ponsel Lipat Gaya Clamshell
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/16/3178272//iphone_air-h4x6_large.jpg
Penjualan Kurang Memuaskan, Apple Akan Pangkas Produksi iPhone Air 1 Juta Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/16/3177946//iphone_17_pro_max_cosmic_orange-zncw_large.jpg
Masalah Baru, Pengguna Laporkan iPhone 17 Pro Berubah Menjadi Pink
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement