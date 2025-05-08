5 Pilihan HP Murah di Bawah Rp1 Jutaan, Pilihan Cerdas Untuk Kantong Hemat

JAKARTA - HP murah di bawah Rp1 jutaan menarik diketahui. Jika Anda mempertimbangkan membeli HP bekas (second) dengan harga di bawah Rp1 juta, Anda bisa memilih Realme C2 2/16GB dengan harga sekitar Rp475.000

Selain itu ada pula Infinix Smart 4 2/32GB dengan harga sekitar Rp480.000. Kelebihannya memiliki layar luas, cocok untuk menonton video. Namun, jika Anda mempunyai kocek yang lebih Anda bisa memilih rekomendasi HP baru di bawah ini.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (8/5/2025), Okezone telah merangkum HP murah di bawah Rp1 Jutaan, sebagai berikut.

HP Murah di Bawah Rp1 Jutaan

ZTE Blade A35

Harga: Mulai dari Rp858.000

Spesifikasi: Layar 6,75 inci HD+, refresh rate 90Hz, kamera utama 13MP, kamera depan 5MP, fitur Live Island interactive.

Kelebihan: Layar luas dengan refresh rate tinggi, desain stylish.

Redmi A2

Harga: Sekitar Rp947.000

Spesifikasi: Baterai 5000mAh, prosesor MediaTek Helio A22, layar 6,52 inci HD+.

Kelebihan: Baterai tahan lama, performa cukup untuk aktivitas ringan.

Samsung Galaxy A01 Core