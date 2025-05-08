Lenovo Luncurkan Lini ThinkPad Aura Edition Pertama di Indonesia, Hadirkan Mode AI Dipersonalisasi

JAKARTA – Lenovo resmi meluncurkan Lenovo ThinkPad Aura Edition terbarunya, lini perangkat Copilot+ PC yang dirancang untuk para profesional dan bisnis. Pada Rabu, (7/5/2025), Lenovo memperkenalkan tiga perangkat flagship dari lini ThinkPad Aura Edition, yaitu ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition, ThinkPad X9 Aura Edition and ThinkPad X1 2in1 Gen 10 Aura Edition.

Ketiga perangkat ini hadir dengan dengan dukungan prosesor Intel Core TM Ultra (Series 2) yang dilengkapi dengan tiga fitur “Smart” mode, serta integrasi AI bawaan Microsoft Copilot, menjadikannya perangkat AI yang cerdas dan dapat beradaptasi dengan gaya kerja setiap individu.

“Lenovo meyakini bahwa teknologi yang benar-benar cerdas adalah teknologi yang mampu memahami penggunanya, untuk beradaptasi, berevolusi, dan mendukung kebutuhan mereka secara real-time,” kata Joni Irwanto, REL Sales Director Lenovo Indonesia.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition

Perangkat pertama adalah Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition yang hadir dengan bodi ultra-ringan untuk mendukung mobilitas pengguna yang tinggi. Laptop ini dibalut dengan serat karbon yang kokoh dan dilengkapi durabilitas berstandar militer sehingga dapat digunakan di mana saja.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition menunjang teknologi AI terkini dengan ditenagai oleh prosesor Intel Core TM Ultra (Series 2) yang dirancang untuk mengatasi berbagai tugas intensif, mulai dari memproses set data yang besar hingga menjalankan aplikasi yang menuntut sumber daya besar.

Prosesor ini juga hadir dengan Intel Arc Graphics yang mendukung performa dalam menjalankan software dengan grafis intensif dengan memberikan visual yang lebih halus dalam proses editing, rendering hingga presentasi.

Untuk konektivitas, laptop ini hadir dengan Wi-Fi 7 yang menjamin akses yang mulus ke aplikasi dan data di cloud, serta komunikasi secara real-time. Integrasi AI di perangkat ini akan dapat memaksimalkan penggunaan daya baterai, menyarankan tindakan berdasarkan kebiasaan pengguna hingga menyempurnakan tampilan suara dan visual ketika meeting virtual.

Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition

Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition dirancang sebagai laptop yang memberikan performa, kecepatan, dan visual kelas tinggi. Menggunakan layar OLED hingga 15,3 inci dengan resolusi 2.8K, audio Dolby Atmos serta integrasi AI, Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition mampu menghadirkan pengalaman kerja yang premium.

Dengan sertifikasi TÜV Rheinland and fitur Eyesafe, yang mengurangi beban pada mata pengguna, Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition nyaman digunakan dalam waktu yang lama.