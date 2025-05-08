Advertisement
OTOMOTIF

Daftar Harga Motor Honda Vario Bekas 125cc Semua Tahun

Sagita Rahma Hayati , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |18:03 WIB
Daftar Harga Motor Honda Vario Bekas 125cc Semua Tahun
Honda Vario 125cc 2023.
JAKARTA - Harga motor Honda Vario bekas 125cc dari semua tahun produksi menjadi topik yang menarik untuk diulas, terutama bagi konsumen yang sedang mencari motor matic handal dengan harga terjangkau.

Honda Vario telah menjadi salah satu motor matic paling populer di Indonesia selama bertahun-tahun. Honda Vario pertama kali diperkenalkan oleh PT Astra Honda Motor pada 2006.

Sejak kemunculannya, motor ini langsung mencuri perhatian karena desainnya yang stylish, fitur yang canggih serta performa mesin yang baik. Vario menjadi pilihan ideal untuk penggunaan harian di berbagai kalangan usia.

Karena popularitasnya yang tinggi, tidak sedikit konsumen yang melirik unit bekas dari Vario 125. Honda Vario bekas 125cc menjadi pilihan menarik bagi konsumen yang ingin memiliki motor matic, namun dengan harga yang lebih terjangkau dibanding unit baru.

Harga motor dengan sistem keyless ini sangat beragam, tergantung pada tahun produksi, kondisi fisik, jarak tempuh, hingga kelengkapan surat-surat. Untuk itu, penting bagi calon pembeli untuk mengetahui kisaran harga dan pertimbangan lainnya sebelum memutuskan membeli unit bekasnya.

Daftar Harga Honda Vario Bekas 125CC

Berikut daftar Harga motor honda vario bekas 125cc semua tahun, yang dilansir dari situs jual beli online, Kamis, (8/5/2025):

  • Honda Vario Bekas 125cc 2012 Rp6,5 - Rp9,6 juta
  • Honda Vario Bekas 125cc 2013 Rp8 - Rp9,8 juta
  • Honda Vario Bekas 125cc 2014 Rp8 - Rp12,5 juta
  • Honda Vario Bekas 125cc 2015 Rp11 - 15 juta
  • Honda Vario Bekas 125cc 2016 Rp8,6 - Rp13,5 juta
  • Honda Vario Bekas 125cc 2017 Rp12 - 15 juta
  • Honda Vario Bekas 125cc 2018 Rp13 - Rp 16 juta
  • Honda Vario Bekas 125cc 2019 Rp13 - Rp 15,7 juta
  • Honda Vario Bekas 125cc 2020 Rp14,5 - Rp 18 juta
     

