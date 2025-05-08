Daftar 5 SUV Murah di Indonesia, Mulai Rp170 Jutaan

JAKARTA - Mobil SUV (Sport Utility Vehicle) menjadi idola masyarakat Indonesia karena menawarkan ketangguhan dan mampu melintasi berbagai medan lantaran ground clearancenya yang tinggi.

Tak lama lagi, pasar Indonesia juga akan kehadiran Suzuki Fronx yang akan masuk dalam kategori small SUV. Diyakini mobil ini akan ditawarkan dengan harga yang terjangkau karena berada di kelas yang sama dengan Honda WR-V, Toyota Raize, Daihatsu Rocky, hingga Wuling Alvez.

Bagi yang ingin memiliki mobil SUV dengan dana terbatas, ada sejumlah pilihan yang ditawarkan dengan harga termurah di Tanah Air. Berikut daftar mobil SUV yang dibanderol dengan harga terjangkau, sebagaimana dihimpun pada Kamis (8/5/2025):

1. Suzuki S-Presso

Bagi yang memiliki dana terbatas, Suzuki S-Presso menjadi pilihan mobil SUV yang cocok. Meski memiliki ukuran yang mungil, S-Presso bisa dikatakan urban SUV. Mobil ini menggabungkan elemen hatchback dan SUV sehingga nyaman digunakan di perkotaan.

Soal harga, Suzuki S-Presso dibanderol Rp172,6 juta untuk tipe transmisi manual, dan Rp182,6 juta untuk transmisi otomatis. Mobil ini juga menawarkan bahan bakar yang sangat irit dengan klaim 20 km per liter.

2. Daihatsu Rocky

Meluncur pada 2021, Daihatsu Rocky menjadi pilihan bagi first time buyer yang mencari mobil SUV. Menawarkan mesin 1.200 cc, mobil ini dikenal hemat bahan bakar. SUV ini juga diklaim cocok untuk keluarga muda yang mencari kendaraan urban ekonomis.

Daihatsu Rocky (Okezone/Erha)

Soal harga, Daihatsu Rocky dijual mulai Rp212,450 juta untuk varian terendah. Sementara untuk tipe tertinggi 1.0 R TC CVT, dijual dengan harga Rp267,450 juta.

3. Wuling Alvez

Wuling Alvez hadir di Indonesia pada ajang GIIAS 2023 dengan menawarkan beragam teknologi canggih yang menjadi keunggulan di kelasnya. Kabin luas yang dilengkapi head unit layar sentuh dengan perintah suara WIND membuatnya cocok untuk jadi pilihan.