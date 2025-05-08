Menperin Klaim Aturan Sertifikasi TKDN Baru Bakal Lebih Murah dan Mudah

JAKARTA - Aturan mengenai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) kini sedang dibahas pemerintah. Ini setelah Presiden Prabowo Subianto meminta aturan tersebut dibuat agar lebih fleksibel sehingga tidak menghalangi investor datang ke Indonesia.

1. Rumuskan TKDN Baru

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengungkapkan aturan TKDN baru sedang dalam perumusan. Namun, ia memastikan regulasi baru yang akan dikeluarkan dapat membuat proses sertifikasi lebih mudah dan cepat.

"Pokoknya sekarang kita sedang membahas bagaimana kita mereformasi tata kelola, mereformasi bisnis proses, mereformasi cara perhitungan sertifikat TKDN," kata Agus Gumiwang di Jakarta, belum lama ini.

2. Permudah Pelaku Usaha

Perubahan aturan TKDN, ia menyebut, akan mempercepat dan mempermudah pelaku usaha dalam melakukan kegiatan di Indonesia. Hal ini akan memberi dampak positif pada investasi di Tanah Air.

"Kita harapkan dan kita yakin setelah nanti ini terbit menjadi regulasi, maka pelaku usaha di dalam mengurus sertifikat TKDN akan lebih cepat, lebih mudah dan akan lebih murah," tuturnya.

Pemerintah dikatakan terus melakukan pembahasan internal untuk merealisasikan aturan baru TKDN. Agus Gumiwang berharap itu dapat diselesaikan dalam waktu dekat dan akan melakukan uji publik dengan melibatkan sejumlah pihak terkait.

"Memang kami menganggap perlu bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kemudahan produksi dalam negeri yang mengarah ke TKDN itu, harus kami evaluasi, harus kami reformasi, bisnis prosesnya memang harus lebih baik," ucapnya.