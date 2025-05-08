Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hyundai Palisade Kena Recall Gara-Gara Berpotensi Terbakar

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |11:26 WIB
Hyundai Palisade Kena Recall Gara-Gara Berpotensi Terbakar (Carscoops)
JAKARTA - Hyundai mengumumkan recall atau penarikan kembali terhadap Palisade tahun produksi 2025. Hal ini dilakukan karena adanya risiko kebakaran yang berasal dari komponen kelistrikan akibat tidak tersegel dengan baik.

Hyundai Palisade Kena Recall

Melansir Carscoops, Kamis (8/5/2025), sebanyak 620 unit Hyundai Palisade produksi 2025 di Amerika Serikat (AS) terdampak recall. Badan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional AS (NHTSA), menyebutkan komponen tersebut terletak pada pompa oli listrik.

Hyundai pertama kali mendeteksi masalah tersebut, pada 21 Maret 2025, oleh pemasoknya. Dalam waktu empat hari, pihak Hyundai mengidentifikasi ada sejumlah bagian yang diduga mengalami cacat produksi.

Kerusakan ini diduga disebabkan bagian pegas, yang membuat segel pelindung pada papan sirkuit (PCB) pompa oli listrik menjadi tidak maksimal. Jika air masuk ke dalam area tersebut, hal ini dapat menyebabkan hubungan arus pendek dan berpotensi menyebabkan kebakaran.

Hyundai mengatakan pemilik tidak akan mencium bau terbakar atau meleleh, dan mungkin juga ada indikasi kerusakan pada dasbor. Namun, untuk saat ini belum ada laporan tentang hal ini yang benar-benar terjadi di lapangan atau diler.

"Pemilik dapat terus mengendarai kendaraan ini. Namun, Hyundai menyarankan untuk memarkir kendaraan mereka di luar dan jauh dari bangunan sampai proses penarikan kembali selesai," bunyi keterangan NHTSA.

 

Halaman:
1 2
      
