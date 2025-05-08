Salahkan Tarif, Xbox Umumkan Kenaikan Harga Konsol, Game, Hingga Aksesori

JAKARTA - Microsoft telah mengumumkan bahwa mulai sekarang harga semua produk Xbox-nya akan naik. Ini termasuk konsol, pengontrol, aksesori, dan bahkan judul game Xbox firts party atau pihak pertama.

Konsol menjadi item yang mengalami kenaikan harga paling besar, dengan Seri X yang mengalami kenaikan harga sebesar USD100 (sekira Rp1,6 juta) dari model standar dan USD130 (sekira Rp2,1 juta) untuk Galaxy Black Special Edition. Sementara itu, Seri S tampaknya mengalami kenaikan harga sekitar USD80 (Rp1,3 juta) dari harga aslinya.

"Kami memahami bahwa perubahan ini menantang, dan perubahan ini dibuat dengan pertimbangan cermat mengingat kondisi pasar dan meningkatnya biaya pengembangan," tulis Xbox dalam posting blognya, sebagaimana dilansir GSM Arena.

“Ke depannya, kami akan terus berfokus untuk menawarkan lebih banyak cara untuk memainkan lebih banyak game di layar apa pun dan memastikan nilai tambah bagi para pemain Xbox.”

Kenaikan juga terjadi pada aksesori, di mana kontroler sekarang harganya USD5-USD40 (Rp16 ribu – Rp661 ribu) lebih mahal dari sebelumnya, begitu pula headset.

Microsoft juga menaikkan harga untuk beberapa judul game pihak pertama barunya, yang akan naik dari USD70 menjadi USD80 untuk varian standar, mulai musim liburan ini. Satu-satunya yang tidak mengalami kenaikan harga adalah layanan Game Pass, yang akan tetap seperti sekarang dan akan menjadi lebih menarik karena mencakup semua judul pihak pertama serta beberapa judul pihak ketiga.

Tidak seperti beberapa merek lain, Microsoft menerapkan kenaikan harga ini di seluruh dunia. Perusahaan tersebut menyalahkan kondisi pasar, dalam hal ini tarif, dan meningkatnya biaya pengembangan. Namun, konsumen juga merasa kenaikan harga ini bersifat oportunistik mengingat Nintendo juga baru saja menaikkan harganya sembari meluncurkan judul pihak pertama seharga USD80 miliknya.

(Rahman Asmardika)