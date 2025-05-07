3 Motor Mirip Harley dengan Harga Murah, Tetap Gagah dengan Budget Minimal!

3 Motor Mirip Harley dengan Harga Murah, Tetap Gagah dengan Budget Minimal! (Keeway)

JAKARTA - Tiga motor mirip Harley dengan harga murah akan diulas. Keberadaannya bisa menjadi bahan pertimbangan pecinta motor yang mengidamkan tampilan gagah dan suara khas Harley-Davidson, tetapi terkendala harga selangit.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa harga motor Harley-Davidson terbilang sangat mahal. Kabar baiknya, bagi pecinta motor cruiser, kini ada banyak pilihan dengan tampilan mirip Harley yang dibanderol jauh lebih murah.

Motor-motor ini hadir dari berbagai merek dan menawarkan nuansa ala Harley-Davidson. Dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (7/5/2025), berikut ini di antaranya:

3. Benelli Motobi 200 Evo

Benelli Motobi 200 Evo membawa desain klasik dengan sentuhan modern. Bekal itu menjadikannya alternatif menarik bagi penggemar gaya Harley-Davidson dengan budget terbatas.

Pada komponennya, Motobi 200 Evo memiliki mesin 197 cc, 1 silinder, 4-tak, SOHC, berpendingin udara EFI. Tenaga maksimal yang bisa dihasilkan 12,7 hp pada 7.500 rpm dan torsi 13,9 Nm di 6.000 rpm.

Di pasar motor bekas, Motobi 200 Evo dijual sekitar Rp 30–40 jutaan, tergantung kondisi. Motor ini populer di kalangan pengendara muda yang mencari cruiser untuk gaya atau perjalanan santai, meskipun popularitasnya masih kalah dari jenama seperti Royal Enfield.

2. Keeway V250 FI

Berikutnya ada Keeway V250 FI. Motor cruiser ini menawarkan perpaduan antara desain klasik ala Harley-Davidson, performa tangguh, dan harga yang kompetitif di pasaran.

Pada dapur pacunya, Keeway V250 F1 membawa mesin 249 cc, V-Twin, 4-tak, berpendingin udara EFI. Komponen tersebut membuatnya bisa meraih tenaga maksimum hingga 16,7 hp pada 8.500 rpm dan torsi 17 Nm di 5.500 rpm.

Di pasar bekas, Keeway V250 FI dijual sekitar Rp 40–60 jutaan, tergantung kondisi dan modifikasi. Meski popularitasnya masih kalah dibandingkan Royal Enfield, motor ini tetap layak dipertimbangkan jika sedang mencari cruiser ala Harley.