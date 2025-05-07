Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

3 Motor Mirip Harley dengan Harga Murah, Tetap Gagah dengan Budget Minimal!

Lutfan Faizi , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |17:48 WIB
3 Motor Mirip Harley dengan Harga Murah, Tetap Gagah dengan Budget Minimal!
3 Motor Mirip Harley dengan Harga Murah, Tetap Gagah dengan Budget Minimal! (Keeway)
A
A
A

JAKARTA - Tiga motor mirip Harley dengan harga murah akan diulas. Keberadaannya bisa menjadi bahan pertimbangan pecinta motor yang mengidamkan tampilan gagah dan suara khas Harley-Davidson, tetapi terkendala harga selangit. 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa harga motor Harley-Davidson terbilang sangat mahal. Kabar baiknya, bagi pecinta motor cruiser, kini ada banyak pilihan dengan tampilan mirip Harley yang dibanderol jauh lebih murah.

Motor-motor ini hadir dari berbagai merek dan menawarkan nuansa ala Harley-Davidson. Dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (7/5/2025), berikut ini di antaranya:

3. Benelli Motobi 200 Evo

Benelli Motobi 200 Evo membawa desain klasik dengan sentuhan modern. Bekal itu menjadikannya alternatif menarik bagi penggemar gaya Harley-Davidson dengan budget terbatas. 

Pada komponennya, Motobi 200 Evo memiliki mesin 197 cc, 1 silinder, 4-tak, SOHC, berpendingin udara EFI. Tenaga maksimal yang bisa dihasilkan 12,7 hp pada 7.500 rpm dan torsi 13,9 Nm di 6.000 rpm.

Di pasar motor bekas, Motobi 200 Evo dijual sekitar Rp 30–40 jutaan, tergantung kondisi. Motor ini populer di kalangan pengendara muda yang mencari cruiser untuk gaya atau perjalanan santai, meskipun popularitasnya masih kalah dari jenama seperti Royal Enfield.

2. Keeway V250 FI 

Berikutnya ada Keeway V250 FI. Motor cruiser ini menawarkan perpaduan antara desain klasik ala Harley-Davidson, performa tangguh, dan harga yang kompetitif di pasaran.

Pada dapur pacunya, Keeway V250 F1 membawa mesin 249 cc, V-Twin, 4-tak, berpendingin udara EFI. Komponen tersebut membuatnya bisa meraih tenaga maksimum hingga 16,7 hp pada 8.500 rpm dan torsi 17 Nm di 5.500 rpm.

Di pasar bekas, Keeway V250 FI dijual sekitar Rp 40–60 jutaan, tergantung kondisi dan modifikasi. Meski popularitasnya masih kalah dibandingkan Royal Enfield, motor ini tetap layak dipertimbangkan jika sedang mencari cruiser ala Harley.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/53/3167091/motor_supra_x-hxZg_large.jpg
5 Motor yang Memiliki Mesin Paling Awet hingga Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/53/3164491/motor-eaTF_large.jpeg
Ada Opsen Pajak, Daya Beli Motor Bakal Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/53/3164425/honda_pcx_160-ebyG_large.jpeg
Daftar Motor Matic yang Cocok untuk Orang Berpostur Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/53/3163457/motor_honda-L64J_large.jpg
Hingga Juli 2025, Penjualan Motor Honda Tembus 2,8 Juta Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/53/3162739/honda_cbr1000rr_fireblade-4JsV_large.jpg
Motor Michael Schumacher Dilelang, Laku Rp1,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/53/3157240/motor-2Qij_large.jpg
Mulai Tahun Depan, Motor Bensin Dilarang di Kota Ini
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement