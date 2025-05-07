Kenapa Rantai Motor Bunyi Tek-Tek? Ini Penyebabnya

JAKARTA - Kenapa rantai motor bunyi tek-tek? Bunyi tek tek dari rantai motor dapat mengganggu kenyamanan saat berkendara dan membuat khawatir.

Rantai berperan penting dalam menjalankan sebuah motor. Rantai pada motor memiliki fungsi untuk meneruskan daya putar mesin untuk menggerakan roda. Komponennya terdiri dari gear dan rantai.

Rantai motor yang berbunyi tek-tek saat sedang berkendara disebabkan kurangnya perawatan. Selain itu, rantai motor memiliki usia pemakaian, dengan jangka waktu antara setahun sampai dua tahun tergantung pemakaiannya.

Sebenarnya, apa penyebab rantai motor bunyi tek-tek? Berikut ini bebarapa penyebab rantai motor bunyi tek-tek, sebagaimana dihimpun Okezone pada Kamis (8/5/2025):

1. Rantai Motor Aus

Salah satu penyebab rantai motor berbunyi tek-tek adalah karena kondisi rantai dan gear yang mulai aus akibat pemakaian jangka panjang. Kondisi ini sering terjadi terutama jika motor sering digunakan untuk perjalanan jauh atau melintas jalanan yang rusak.

Walaupun sudah rutin diberi pelumas, suara tek-tek pada rantai motor tetap bisa terdengar jika keausan pada gear sudah parah. Hal ini disebabkan ujung gigi gear yang menipis atau menjadi terlalu lancip sehingga rantai tidak terpasang dengan sempurna.

Untuk mengecek penyebab suara tek-tek karena ausnya rantai, dapat dilihat pada bagian ujung mata gigi gear. Jika ujungnya tampak tidak rata atau menipis artinya perlu diganti karena masalah aus.

2. Rantai Motor Kotor

Faktor lain yang menyebabkan rantai motor bunyi tek-tek adalah adanya kotoran seperti debu atau lumpur yang menempel. Saat musim hujan, jumlah kotoran yang menempel di rantai biasanya lebih banyak. Kotoran yan menempel bisa mengganggu pergerakan rantai dan gear, sehingga menimbulkan suara tek-tek.

Jika penyebabnya adalah kotoran, menambahkan oli justru bukan solusi. Hanya akan membuat debu dan lumpur semakin menempel. Solusi yang bisa dilakukan adalah membersihkan rantai dengan menggunakan cairan pembersih khusus.

Setelah rantai benar-benar bersih, barulah beri pelumas ke rantai agar suara tek tek berkurang dan rantai bisa kembali bekerja seperti semula.

3. Rantai Motor Kendur

Rantai motor perlu disetel supaya tidak terlalu kendur atau terlalu kencang. Penyetelan ini sebaiknya dilakukan secara rutin pada saat servis. Rantai yang kendur biasanya disebabkan oleh dua hal, yaitu kesalahan saat penyetelan dan kurangnya perawatan.

Karena terbuat dari logam, rantai bisa memanjang seiring waktu akibat gaya tarik yang terus-menerus saat digunakan. Suara tek-tek akan otomatis keluar pada rantai yang kendur.

Pada bagian roda belakang motor terdapat adjuster yang berfungsi untuk mengatur jarak bebas rantai. Cara memakainya adalah dengan mengendorkan mur roda terlebih dahulu, lalu putar adjuster searah jarum jam agar roda bergeser ke belakang dan rantai kembali kencang.