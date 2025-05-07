Begini Cara Hubungkan Fitur RoadSync di PCX 160

JAKARTA - Fitur RoadSync merupakan teknologi yang tersemat pada motor gede (moge) Honda yang kini tersemat pada PCX 160. Fitur ini dapat menghubungkan motor dengan perangkat smartphone yang dapat digunakan sebagai petunjuk arah, menerima panggilan, hingga membalas pesan.

1. Cara Hubungkan Fitur RoadSync di PCX 160

Namun, masih ada yang kesulitan untuk menghubungkan fitur Honda RoadSync ke smartphone mereka. Hal ini biasanya disebabkan beberapa hal, salah satunya adalah perangkat Bluetooth yang aktif dalam waktu bersamaan.

Training Analyst PT Wahana Makmur Sejati, Wahyu Budi, mengatakan saat melakukan konektivitas, pastikan hanya ada satu PCX 160 dengan kontak "ON". Sebab, nama perangkat Bluetooth sulit untuk dibaca atau dibedakan antara satu motor ke motor lainnya.

"Sebaiknya dalam melakukan konektivitas jangan dilakukan dalam waktu bersamaan, lebih baik menunggu agar di sekitarnya tidak ada motor dengan fitur yang sama, aktif dalam waktu bersamaan. Tujuannya agar bisa memasangkan dan mengetahui kode bluetooth sepeda motor Anda dengan tepat," kata Wahyu, di Bogor, belum lama ini.

Touring bikers Honda PCX ke lokasi puncak HBD di Klaten (AHM)

Untuk menghubungkan perangkat juga cukup mudah, hanya perlu mengarahkan joystick ke arah pengaturan. Kemudian pilih menu "Umum/General", setelah itu pilih "Riset perangkat Bluetooth".

Setelah muncul satu perangkat Bluetooth di smartphone, pilih dan hubungkan. Ini tandanya perangkat sudah terhubung dan tinggal mengatur menu RoadSync pada aplikasi yang sudah diunduh pada ponsel.

"Untuk download aplikasi RoadSync, dibutuhkan iOS 17 dan Android 14. Kalau di bawah itu biasanya enggak muncul aplikasinya di AppStore atau di PlayStore. Kadang perangkat Android 14 juga susah buat sambungin, jadi harus reset ulang ke setelan pabrik," ujar Wahyu.