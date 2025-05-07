Honda dan Yamaha Kompak Naikkan Harga Skutik, Ini Daftar Terbarunya

JAKARTA - Honda dan Yamaha kompak menaikkan harga skuter matic (skutik) yang mereka pasarkan. Kenaikan harga skutik itu beragam.

1. Honda dan Yamaha Naikkan Harga Skutik

Pada Mei 2025, Yamaha dan Honda kompak menaikkan harga skutik, khususnya yang memiliki bodi besar. Melansir laman resminya, seluruh skutik bongsor harganya naik mulai Rp300.000.

Untuk Honda, kenaikan terjadi pada Vario 160 yang awalnya dijual Rp30.480.000, sekarang menjadi Rp30.931.000 untuk varian ABS. Itu juga terjadi pada PCX 160. Harganya naik mulai dari Rp550 ribu sampai Rp600 ribuan.

Test ride Honda PCX 160 di Bali (Dok AHM)

Sementara Yamaha juga menaikkan harga beberapa model skutik yang dipasarkannya. Misal Lexi LX 155 Connected/ABS saat ini dijual Rp30.940.000 dari sebelumnya Rp30.640.000. Sementara varian termurahnya kini dijual Rp26.260.000 dari Rp25.980.000.

Kenaikan juga terjadi pada sejumlah model Vespa matic. Skutik klasik tersebut alami kenaikan sekitar Rp2,5 juta untuk GTS Super Tech 300, yang awalnya dijual Rp164,5 juta menjadi Rp167 juta.

Begitu juga dengan Aprilia SR-GT 200 Sport yang sebelumnya dijual Rp60 juta, kini dibanderol Rp64 juta. Sedangkan untuk SR-GT Replica MotoGP alami penurunan dari yang sebelumnya dijual Rp65,5 juta kini menjadi Rp62 juta.

2. Daftar Harga Skutik Mei 2025

Berikut daftar harga skutik di Indonesia Mei 2025:

Honda

- Stylo 160 CBS: Rp28.845.000

- Stylo 160 ABS: Rp31.836.000

- Vario 160 CBS Active: Rp28.050.000

- Vario 160 CBS Grande: Rp28.300.000

- Vario 160 ABS: Rp30.931.000

- ADV 160 CBS: Rp37.265.000

- ADV 160 ABS: Rp40.311.000

- New PCX 160 CBS: Rp34.300.000

- New PCX 160 ABS: Rp37.901.000

- New PCX 160 ABS RoadSync: Rp40.901.000

- Forza: Rp91.046.000