Honda Segera Luncurkan Mobil Hybrid Baru, Diproduksi Lokal?

JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) memastikan bakal meluncurkan satu model baru di Indonesia dalam waktu dekat. Diyakini model tersebut merupakan mobil hybrid terbaru dari produsen asal Jepang itu.

1. Rilis Mobil Hybrid

Sales & Marketing and After Sales Director PT HPM, Yusak Billy mengatakan, tahun ini Honda akan meluncurkan tiga model baru di Indonesia. Salah satu model yang dikatakannya akan meluncur dalam waktu dekat dan diproduksi secara lokal.

"Pokoknya kita ada 3 tahun ini, segera malah dalam bulan ini juga ada satu yang mau kita luncurkan. Itu kan salah satunya produksi lokal di sini menggunakan fasilitas yang sudah ada," kata Billy kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

2. Produksi Lokal

Namun, Billy belum bisa menjelaskan secara lebih rinci model apa yang akan diluncurkan Honda. Namun, ia memberikan bocoran bahwa model tersebut menjadi salah satu produk Honda yang cukup diminati masyarakat Indonesia.

"Kalau produksi lokal itu kan harus skala ekonominya besar. Kita lagi persiapkan model baru yang keluar, nanti lihat saja apa itu. Kita akan pakai line produksi yang sudah ada dengan teknologi dan fasilitas yang ada," ujarnya.

Yusak Billy memastikan model yang akan dipasarkan memiliki nilai jual yang kompetitif dan terjangkau untuk konsumen Tanah Air. Itu karena Honda juga berusaha mendapatkan insentif 3 persen dari pemerintah untuk mobil hybrid.