Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Honda Segera Luncurkan Mobil Hybrid Baru, Diproduksi Lokal?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |16:35 WIB
Honda Segera Luncurkan Mobil Hybrid Baru, Diproduksi Lokal?
Honda Segera Luncurkan Mobil Hybrid Baru, Diproduksi Lokal? (Ilustrasi/Dok Honda)
A
A
A

JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) memastikan bakal meluncurkan satu model baru di Indonesia dalam waktu dekat. Diyakini model tersebut merupakan mobil hybrid terbaru dari produsen asal Jepang itu.

1. Rilis Mobil Hybrid

Sales & Marketing and After Sales Director PT HPM, Yusak Billy mengatakan, tahun ini Honda akan meluncurkan tiga model baru di Indonesia. Salah satu model yang dikatakannya akan meluncur dalam waktu dekat dan diproduksi secara lokal.

"Pokoknya kita ada 3 tahun ini, segera malah dalam bulan ini juga ada satu yang mau kita luncurkan. Itu kan salah satunya produksi lokal di sini menggunakan fasilitas yang sudah ada," kata Billy kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

2. Produksi Lokal

Namun, Billy belum bisa menjelaskan secara lebih rinci model apa yang akan diluncurkan Honda. Namun, ia memberikan bocoran bahwa model tersebut menjadi salah satu produk Honda yang cukup diminati masyarakat Indonesia.

"Kalau produksi lokal itu kan harus skala ekonominya besar. Kita lagi persiapkan model baru yang keluar, nanti lihat saja apa itu. Kita akan pakai line produksi yang sudah ada dengan teknologi dan fasilitas yang ada," ujarnya.

Yusak Billy memastikan model yang akan dipasarkan memiliki nilai jual yang kompetitif dan terjangkau untuk konsumen Tanah Air. Itu karena Honda juga berusaha mendapatkan insentif 3 persen dari pemerintah untuk mobil hybrid.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/15/3181444/honda_s2000-VHC6_large.jpg
Usai Prelude, Honda Pertimbangkan Hidupkan Kembali S2000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/15/3180887/honda_nwt150-2cmz_large.jpg
Honda Luncurkan Skutik Baru Dibanderol Rp35 Juta, Dibekali Kamera dan Radar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/15/3180386/honda_genio-Gd2e_large.jpg
Honda Genio Dapat Penyegaran, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/15/3179413/honda_supercub_110-1Yfq_large.jpg
Motor Bebek Termahal Honda Dapat Penyegaran, Intip Ubahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/15/3178793/new_honda_adv160-tVjQ_large.jpg
Segini Target Penjualan New Honda ADV160 di Jakarta-Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/15/3177650/honda_rebel_cmx_110-mCzR_large.jpg
Dapat Penyegaran, Honda Rebel 1100 Punya Baju Baru
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement