HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

79 Pabrik Kendaraan Listrik Berdiri di RI, Investasinya Tembus Rp5,6 Triliun

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |11:29 WIB
79 Pabrik Kendaraan Listrik Berdiri di RI, Investasinya Tembus Rp5,6 Triliun
79 Pabrik Kendaraan Listrik Berdiri di RI, Investasinya Tembus Rp5,6 Triliun (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, saat ini ada 79 pabrik kendaraan listrik di Indonesia. Keberadaan pabrik itu membuat ekosistem mobilitas ramah lingkungan di Tanah Air terus berkembang.

1. 79 Pabrik Kendaraan Listrik

Sebanyak 79 pabrik kendaraan listrik yang berdiri di Indonesia memiliki nilai investasi sebesar Rp5,6 triliun. Pabrik tersebut terdiri atas 63 pabrik motor listrik, sembilan pabrik mobil listrik, dan tujuh pabrik bus listrik.

"Untuk itu kita sama-sama harus memastikan, produk-produk otomotif kita punya daya saing lebih tinggi, sehingga akan memperkuat pasar kita di internasional melalui kualitas produk dan strategi yang tepat," kata Agus Gumiwang di Jakarta, kemarin.

Honda pamer 2 motor listrik baru di IMOS 2024

2. Bus Listrik

Diketahui, saat ini bus listrik digunakan untuk kebutuhan transportasi umum perkotaan, seperti armada TransJakarta. Tapi, PO Sumber Alam menjadi satu-satunya operator bus yang telah membeli bus listrik untuk kebutuhan trayek AKAP.

Puluhan pabrik kendaraan listrik yang telah beroperasi di Indonesia juga mampu memproduksi ribuan unit model per tahunnya. Hal ini menjadi bukti bahwa permintaan kendaraan listrik di Tanah Air perlahan meningkat.

"Tujuh pabrik bus listrik mampu memproduksi 3.100 unit kendaraan per tahun dan sembilan pabrik mobil listrik mampu membuat 70.060 unit kendaraan per tahun. Lalu untuk 63 pabrik motor listrik punya kapasitas hingga 2,28 juta unit kendaraan per tahun," ungkap Agus Gumiwang.

 

