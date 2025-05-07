Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Spesifikasi Suzuki Fronx yang Segera Meluncur, Dibekali ADAS dan Pilihan Hybrid

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |11:21 WIB
Spesifikasi Suzuki Fronx yang Segera Meluncur, Dibekali ADAS dan Pilihan Hybrid
Spesifikasi Suzuki Fronx yang Segera Meluncur, Dibekali ADAS dan Pilihan Hybrid (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bakal meluncurkan Suzuki Fronx pada akhir bulan ini. Model terbaru Suzuki tersebut dibekali sejumlah fitur Advanced Driver Assistance System (ADAS) hingga pilihan mesin hybrid. Berikut spesifikasi lengkap Suzuki Fronx. 

1. Interior

Redaksi Okezone berkesempatan melihat dan menjajal Suzuki Fronx sebelum diluncurkan pada 28 Mei 2025. Suzuki Fronx ditawarkan dalam 3 varian, yaitu GL, GX, dan varian tertinggi SGX.
 
Secara dimensi, mobil ini memiliki panjang 3.995 mm, lebar 1.765 mm, dan tinggi 1.550 mm serta wheelbase 2.520 mm. Dengan dimensinya yang kompak, Fronx memiliki radius putar 4,8 meter. 

Interior Suzuki Fronx (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Interior Suzuki Fronx (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Beralih ke bagian interior, perpaduan warna hitam dan merah burgundy menghadirkan kesan mewah pada bagian kabin. Ada pula head unit berukuran 9 inci untuk memudahkan pengendara. 

"Interior Suzuki Fronx didesain untuk memberikan kesan kabin yang berani dan mencerminkan kepercayaan diri," kata Head of Sales Product & Accessories PT SIS, Arif Aditya, di Karawang, Jawa Barat, belum lama ini. 

Pada varian tertinggi yakni SGX, sistem kemudi sudah dibekali tilt & telescopic. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/15/3182236/suzuki_satria-Up5x_large.jpg
Suzuki Satria FU Lahir Kembali, Dibanderol Rp30 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/15/3178581/suzuki_grand_vitara_phantom_blaq_edition-2sF9_large.jpg
Suzuki Siapkan Model Baru di GJAW 2025, Grand Vitara Blaq Edition?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/15/3175560/suzuki_address_125-nRVP_large.jpg
Suzuki Address Baru Meluncur, Sekali Isi BBM Full Tembus 280 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/15/3175054/suzuki_xbee-Iy2O_large.jpg
Suzuki Luncurkan Mobil Hybrid Boxy, Harganya Rp200 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/15/3173681/suzuki_access-u3hV_large.jpg
Suzuki Yakin Penjualan Motor Tahun Depan Naik, Asalkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/15/3173428/suzuki_e_access-TSUn_large.jpg
Suzuki Siap Luncurkan Motor Listrik di Indonesia Tahun Depan, e-Access?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement