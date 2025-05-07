Spesifikasi Suzuki Fronx yang Segera Meluncur, Dibekali ADAS dan Pilihan Hybrid

Spesifikasi Suzuki Fronx yang Segera Meluncur, Dibekali ADAS dan Pilihan Hybrid (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bakal meluncurkan Suzuki Fronx pada akhir bulan ini. Model terbaru Suzuki tersebut dibekali sejumlah fitur Advanced Driver Assistance System (ADAS) hingga pilihan mesin hybrid. Berikut spesifikasi lengkap Suzuki Fronx.

1. Interior

Redaksi Okezone berkesempatan melihat dan menjajal Suzuki Fronx sebelum diluncurkan pada 28 Mei 2025. Suzuki Fronx ditawarkan dalam 3 varian, yaitu GL, GX, dan varian tertinggi SGX.



Secara dimensi, mobil ini memiliki panjang 3.995 mm, lebar 1.765 mm, dan tinggi 1.550 mm serta wheelbase 2.520 mm. Dengan dimensinya yang kompak, Fronx memiliki radius putar 4,8 meter.

Interior Suzuki Fronx (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Beralih ke bagian interior, perpaduan warna hitam dan merah burgundy menghadirkan kesan mewah pada bagian kabin. Ada pula head unit berukuran 9 inci untuk memudahkan pengendara.

"Interior Suzuki Fronx didesain untuk memberikan kesan kabin yang berani dan mencerminkan kepercayaan diri," kata Head of Sales Product & Accessories PT SIS, Arif Aditya, di Karawang, Jawa Barat, belum lama ini.

Pada varian tertinggi yakni SGX, sistem kemudi sudah dibekali tilt & telescopic.