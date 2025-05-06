Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Tak Hanya di Indonesia, World ID Juga Terjerat Masalah di Kenya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |22:01 WIB
Tak Hanya di Indonesia, World ID Juga Terjerat Masalah di Kenya
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Kenya telah memerintahkan proyek World Web3 milik pendiri OpenAI, Sam Altman untuk menghapus data biometrik yang dikumpulkan dari warga negaranya. Pengadilan Tinggi Nairobi mengatakan bahwa proyek ID manusia yang kontroversial tersebut gagal memperoleh persetujuan yang sah dari Kantor Komisaris Perlindungan Data (ODPC) sebelum memperoleh hasil pemindaian mata warga negara Kenya untuk memberi mereka World ID.

Baik World maupun Altman belum bereaksi terhadap perkembangan tersebut.

Proyek World, yang berpusat di Amerika Serikat (AS), bertujuan untuk memberikan “World ID” kepada warga dunia sebagai “bukti internasional tentang kepribadian”. ID ini akan menghilangkan kebutuhan orang untuk membagikan rincian pribadi mereka untuk interaksi berbasis web.

Pada Agustus tahun lalu, perwakilan proyek tersebut telah mendirikan stan di beberapa bagian dunia untuk mengumpulkan hasil pemindaian iris mata orang-orang melalui mesin unik mereka yang disebut Orb. Spanyol dan Jerman merupakan wilayah lain yang telah menandai pengumpulan biometrik dunia sebagai sesuatu yang bermasalah di masa lalu.

Dilansir Gadgets 360, Hakim Aburili Roselyne telah memerintahkan proyek World untuk menghapus secara permanen gambar wajah dan pindaian mata pelanggan warga Kenya. World diberi waktu tujuh hari untuk mematuhi perintah pengadilan. Petugas perlindungan data yang ditunjuk akan mengawasi proses tersebut.

Pengadilan selanjutnya melarang World mengumpulkan lebih banyak data biometrik dari warga negara Kenya.

Institut Katiba dan Komisi Ahli Hukum Internasional (ICJ Kenya) mempelopori kasus terhadap proyek World, dengan alasan bahwa praktik pengumpulan datanya bersifat invasif dan berisiko.

Sejauh ini belum ada tanggapan dari Altman terhadap keputusan pengadilan Kenya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kenya Sam Altman Worldcoin WorldID
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179924//pesawat_mombasa_air_safari-V4kK_large.jpg
Pesawat Pembawa Turis Jatuh di Kenya, Tewaskan 11 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/16/3177634//fosil_tangan_dan_kaki_kerabat_manusia_purba_satu_setengah_juta_tahun_lalu_ditemukan_di_kenya-JBrh_large.jpg
Peneliti Temukan Fosil Tangan dan Kaki Kerabat Manusia Purba 1,5 Juta Tahun Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/16/3176901//ilustrasi-NzXm_large.jpg
ChatGPT Akan Izinkan Konten Erotis untuk Pengguna Usia Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/54/3143194//direktur_jenderal_pengawasan_ruang_digital_komdigi_alexander_sabar-1NSo_large.jpg
Cegah Kasus Worldcoin Terulang, Komdigi Ancam Blokir 36 PSE Privat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/54/3138186//world-xuke_large.jpg
Worldcoin Beroperasi sejak 2021, Kumpulkan 500 Ribu Data Retina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/54/3138127//world-qx9X_large.jpg
Komdigi Bakal Dorong Worldcoin Hapus 500 Ribu Data Retina Warga Indonesia
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement