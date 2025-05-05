Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 Motor Bekas Harga Rp2 Jutaan, Cocok untuk Harian atau Modifikasi

Lutfan Faizi , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |13:15 WIB
5 Motor Bekas Harga Rp2 Jutaan, Cocok untuk Harian atau Modifikasi
5 Motor Bekas Harga Rp2 Jutaan, Cocok untuk Harian atau Modifikasi (Ilustrasi/Dok Okezone)
JAKARTA - Lima motor bekas harga Rp2 jutaan akan diulas Okezone dalam artikel ini. Pembaca dapat memasukkannya dalam daftar referensi ketika sedang mencari kendaraan bagus dengan harga murah. 

Pasar motor bekas masih cukup diminati masyarakat Indonesia. Bukan hanya karena pilihannya beragam, tetapi juga menawarkan harga terjangkau, termasuk mulai dari Rp2 jutaan.

Lantas, apa saja motor bekas yang dibanderol mulai Rp2 jutaan? Berikut di antaranya seperti dirangkum dari berbagai sumber, Senin (5/5/2025).

5. Honda Supra Fit

Awali dengan motor bebek legendaris, ada Honda Supra Fit. Tak hanya tangguh di jalanan, motor ini juga dikenal irit bahan bakar, sehingga cocok dipakai untuk sehari-hari.

Meski usianya sudah terbilang sangat lama, Honda Supra Fit masih sering ditemui di jalanan pedesaan. Bagi Anda yang mencari versi bekasnya, motor ini akan jadi rekomendasi cocok jika hanya memiliki budget Rp2 jutaan.

4. Yamaha Mio

Berikutnya ada Yamaha Mio. Di pasar jual beli, harga bekasnya juga berada di kisaran Rp2 jutaan saja untuk lansiran 2004 hingga 2011.

Sejak dulu, Mio dikenal dengan body ramping dan performa tangguh. Selain dipakai harian, banyak orang kini mengincar versi bekasnya untuk dimodifikasi.

3. Suzuki Shogun

Beralih ke Suzuki, ada motor bebek favorit era 2000-an, yakni Shogun. Dulunya, motor ini digandrungi anak muda karena dibekali kecepatan luar biasa untuk balapan.

Akan tetapi, pamor Shogun mulai turun seiring kemunculan motor matic. Meski begitu, masih banyak ditemui versi bekasnya di platform jual beli online dan dibanderol mulai dari Rp2 jutaan saja.

 

Halaman:
1 2
      
